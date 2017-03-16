У Дмитрия Чеснова в кармане всегда есть леденец, ему известны тысяча и один способ как успокоить детский плач, как вернуть здравый смысл нервничающим родителям, а многие посетители приемного отделения 3-й детской клинической больницы Минска, которым он заведует, готовы ждать часами, только чтобы ребенка осмотрел именно "доктор Чеснов". Корреспондент Sputnik Светлана Лицкевич расспросила известного педиатра о детских болезнях и взрослых диагнозах.

Мутация вируса в масштабе одной квартиры

В кабинете Чеснова большие коллекции фигурок докторов и дипломов. И одна и другая постоянно пополняются — первых дарят благодарные пациенты, другие вручают за профессиональные заслуги. Из совсем свежих — диплом УЗ Мингорисполкома в номинации "Лучший педиатр Минска". И в этом звании сомневаться не приходится. Дверь в кабинет Чеснова практически не закрывается, а телефон не умолкает. Причем консультации просят не только родители, но и коллеги из других клиник. А еще почти четыре раза в неделю педиатр Чеснов ведет передачу "Детский доктор" на телевидении и никогда не отказывает СМИ в консультациях.



© Sputnik / Виктор Толочко Консультации Чеснова просят не только родители, но и коллеги из других клиник

"Это тоже часть работы. Я не занимаюсь дистанционным лечением, но объясняю, как действовать правильно и всегда в интересах ребенка", — говорит доктор.

- Начать хотелось бы с родительского вопроса, раз уж повезло попасть к лучшему педиатру города. В этом году впервые привили ребенка от гриппа — и он дважды переболел вирусными инфекциями, с высоченной температурой. Правда, без осложнений…

- Потому и без осложнений, что был привит. Скорее всего, ему "повезло" поймать те вирусы, от которых вакцина не защищает — ведь в эпидемический сезон их циркулирует множество. С гриппом и гриппоподобными вирусами вообще все не просто — они быстро мутируют. Причем даже в пределах одной квартиры — не раз приходилось наблюдать семьи, где сначала ребенок заболел, заразил родителей, а когда все, наконец, поправились, малыш снова заболел. Пройдя через взрослый организм вирус видоизменился, мутировал, и ребенок воспринял его как новый тип и реинфицировался.



© Sputnik / Виктор Толочко Маленькая Алиса и ее мама очень волновались, но после осмотра Чеснова заметно успокоились - доктор уверил, что все не так страшно

- То есть прививаться не стоит?

- Что вы, не стоит так вопрос ставить. Вакцины, которые входят в национальный календарь прививок отработаны десятилетиями, все они низко реактивные — их надо делать. Я всегда буду за соблюдение обязательного календаря прививок. А вот вакцинироваться ли от гриппа или от ветряной оспы, тех прививок, которые не считаются обязательными, — здесь подход должен быть индивидуальным по рекомендации педиатра, который хорошо знает ребенка.

- Что вы говорите родителям, которые приводят к вам детей без единой прививки?

- Что они очень сильно рискуют. Смертельно рискуют. Нет-нет, но единичные случаи полиомиелита или той же дифтерии случаются и в Беларуси. Полиомиелит излечим, но глубокая инвалидность от него может остаться на всю жизнь.

Зачем доктору леденцы

Беседу нашу прерывают на самом интересном месте: Чеснова зовут осмотреть грудного ребенка — "новородочка", как их здесь называют.

Пока идем на осмотр, доктор угощает корреспондента Sputnik леденцом.

- Я всегда их ношу в кармане. Это приманка (смеется — Sputnik), но чаще "комплимент" от доктора, когда маленький пациент хорошо ведет себя на осмотре. А в том, что больной ребенок сосет леденец, есть большая польза: это хорошая гимнастика слуховых труб — они сокращаются и лучше вентилируется среднее ухо.

…Новорожденный малыш, которому всего четыре дня от роду, переведен из роддома. У него подозревают внутриутробную инфекцию. Чеснов разворачивает мирно посапывающего ребенка — надо оценить рефлексы.

"У новородочков есть кнопка "вкл" и "выкл". Сейчас нажму "вкл" — включу его рефлексы. По-другому они еще не умеют общаться", — доктор растягивает ручки малыша и тот заливается громким плачем.



© Sputnik / Виктор Толочко О состоянии новорожденного лучше всего расскажут его рефлексы

"Ну, тут все не так и плохо — он вполне сохранный. Мы его обследуем и, думаю, надолго вы у нас не задержитесь — шесть-семь дней — и домой", — успокаивает он маму, которая совсем в растрепанных чувствах. Вместо долгожданной выписки домой — перевод в детскую больницу. Чеснов объясняет, что надо успокоиться — от маминых гормонов стресса дети кричат куда сильнее, чем от боли или голода. Мама улыбается сквозь слезы и обещает взять себя в руки.

О том, как врачи "пузыри пускают"

Сюда привозят детское население самого разного возраста — от новорожденных до подростков. Диагнозы тоже самые разные. Но по наблюдениям Чеснова, все больше становится детских отравлений.

- Это бич современной медицины — дети с отравлениями. Об этом просто хочется кричать.

- Чем чаще всего травятся сегодняшние дети?

- Безобидными на первый взгляд каплями в нос. При передозировке сосудосуживающие препараты дают резкое снижение артериального давления. Чаще всего это случается с детьми первых лет жизни. Стоит лекарство на столе — надо же его или выпить или в нос, как взрослые, закапать. Потом привозят их — с низким давлением, с редким сердечным ритмом, почти без сознания — препарат надо "вымыть" из крови, восстановить деятельность сердца. Чаще всего все заканчивается благополучно. Впрочем, иногда и анекдотические случаи бывают…



© Sputnik / Виктор Толочко Педиатр должен уметь по характеру плача определить, чем он вызван - голодом, болью, раздражением

Принимаю я как-то ребенка с отравлением сосудосуживающими препаратами — он отхлебнул из пузырька "Нафазолин" или что-то подобное. Естественно — уронил давление, практически без сознания. Ребенок в тяжелом состоянии, госпитализируется в реанимацию. К утру его состояние стабилизируется — его выписывают.

В этот же день на пороге нашего отделения возникает та же мама с тем же ребенком на руках… Он снова в тяжелом состоянии! Я когда их увидел, подумал, что у меня что-то с головой — "день сурка" какой-то: я же только вчера работал с этой мамой и ребенком. Мама рыдает и сквозь слезы улыбается: "пришли домой — допил!.."

- Довершил начатое. А что еще часто попадает в детские руки?

- Ребенок по натуре — исследователь. Иногда таблетка может упасть, закатиться — взрослые забыли про нее, а ребенок найдет и съест. Однажды поступил к нам ребенок в тяжелом лекарственном отравлении, без сознания. Опрашиваем родителей — ничего нигде не оставляли. Просим их поехать домой и пересмотреть все аптечки — тоже ничего не обнаруживают. И потом только вспоминают, что в прошлом году у папы был гипертонический криз — соседка дала две таблетки клофелина, одну папа выпил, а другая где-то закатилась. Ее-то и нашел ребенок.

Часто дети пробуют пеномоющие средства — они красивые и вкусно пахнут. И пенообразовательные свойства у них очень хорошие. Как-то поступил один — "Фейри" выпил. Я вспотел, пока его желудочным зондом промывал — я ввожу воду, оттуда тазик пены, я опять воду — опять тазик пены. И так раз десять. Вот такая реклама. Правда, к счастью, сейчас моющие средства очень гуманные — там нет того, что могло бы причинить ребенку настоящий вред. Только вот докторам пузыри попускать.



© Sputnik / Виктор Толочко Смешные фигурки врачей стали собираться случайно, а сейчас ими уставлен весть кабинет доктора, к восторгу юных пациентов

Про детский иммунитет

Пока мы разговариваем — фактически идет прием — взволнованные родители стоят возле кабинета, дети старательно кашляют для стетоскопа. Многие упрямо ждут только "доктора Чеснова". Один папа вздыхает - "как бы нам иммунитет поднять — может травок каких попить?". Чеснов полушутя отвечает:

- Это вам не штангу поднять — тут большая система работает — и иммунные клетки организма и костный мозг и иммуно-глобулины и полезные бактерии. А мы пытаемся воздействовать на эти сложные гуморальные системы травой?

- А можно ли действительно как-то помочь детскому иммунитету?

- Иммунная система ребенка должна созреть. А для этого необходимо… болеть. Есть несколько важных периодов формирования детского иммунитета. Вот взять, например, первый год жизни. Почему все педиатры ратуют за грудное вскармливание? Ни одна молочная смесь не может заменить материнского молока по иммунной ценности — с молоком ребенок получает, прежде всего готовые, родные материнские иммуноглобулины. И это самая эффективная защита. Поэтому детки-искусственники болеют чаще.

А вообще у иммунитета ребенка несколько периодов созревания. Первый — младенческий, который формируется при помощи маминых иммуноглобулинов. Период до 2 лет — формирование иммунной защиты с помощью вакцин прививочного календаря. Следующий период — 6-8 лет, когда у ребенка происходит перестройка системы кроветворения. Если до 6 лет основную нагрузку несет лимфатическая иммунная система, то в 6-8 лет происходит перекрест в элементах крови и на первое место выходит защита костным мозгом. Важный период — подростковый, когда в иммунную защиту организма включаются уже гормоны.



© Sputnik / Виктор Толочко "Я очень люблю наши молодые кадры - когда глаза горят, когда есть желание все узнать, – а отсутствие опыта – так мы для того и сеть рядом", - говорит Чеснов

- А как же быть с тем, что когда ребенок идет в детский сад — начинаются бесконечные больничные? Можно ли считать его ослабленным и болезненным, если он приносит из сада все болячки подряд?

- Когда ребенок идет в детский сад и начинает часто болеть — это не так плохо. У него формируется мощная перспективная иммунная база. Даже если он болеет по 8 раз в год простудными болячками — это можно считать нормой, если они не переходят в осложнения, не протекают в тяжелой затяжной форме. Это закалка иммунитета.

- А ка быть с препаратами интерферонов, которые педиатры так любят назначать болеющим детям? Способны ли они помочь быстрее победить вирус?

- Человечество пока не придумало специфических противовирусных препаратов. Их просто нет в природе. Невозможно убить вирус, который живет внутри клетки. И такие препараты — если вы считаете, что они нужны — пусть они будут. Но только для вашего успокоения. Есть специальные противогерпетические и противогриппозные препараты. А на банальные вирусы, которых очень много, специфического лечения нет. Режим, комфорт, обильное питье и комплекс симптоматических мероприятий — промывайте нос, полощите горло, пейте противовоспалительные нестероидные препараты. Вот и все лечение, если у ребенка вирусная инфекция. Антибиотик на вирус тоже не должен назначаться. Он будет мешать организму бороться с вирусным агентом.

Куда эффективней любых интерферонов и гомеопатии будет, если вы приучите ребенка в гриппозный сезон ухаживать за носом: пришел из садика — помыл руки и нос. Это можно делать обычным физраствором. Смойте микроорганизмы, которые находятся на поверхности слизистой.



© Sputnik / Виктор Толочко В 3-й больнице все без труда подскажут, где работает доктор Чеснов

"Когда он розовенький — это кайф"

- Почему вы выбрали педиатрию? Ведь юноши в "меде" все чаще о хирургии мечтают, оставляя педиатрию на хрупкие плечи однокурсниц?

- У меня выбора не было — перед глазами яркий пример матери, которая всю жизнь работала педиатром. Мы с братом (кардиохирург, доктор мед. наук Юрий Чеснов — Sputnik) с детства знали, что такое стетоскоп, шприц. И в школе и в пионерских лагерях всегда побеждали в конкурсах сандружин. Знали, как шину наложить, как оказать первую помощь, какое место чем помазать. А педиатрия почему? Потому, наверное, что интереснее, хотя и сложнее. Ведь надо учитывать возрастные особенности организма. Однодневный ребенок и одномесячный — это абсолютно разная физиология. И мне никогда не нравилось лечить бабушек.

Люблю общение с детьми, с их родителями. Когда получается не только верный диагноз поставить, особенно если случай сложный, но и получить хороший результат — это действует как наркотик, хотя я и не люблю это сравнение. Я обязательно говорю себе — "молодец!". И хочется работать дальше. Этот малыш — он вчера был голубого цвета от дыхательной недостаточности, а сегодня он уже розовенький — и это кайф. Настоящий.



© Sputnik / Виктор Толочко Главное для родителей - доверять врачу. Чеснов убежден, что лечение ребенка - командная работа, где родители, доктор и медсестра - в одной сборной.

- Вы сказали, что вам нравится общение с родителями. А как же быть с огромной "самообразованностью" современных родителей — от нее больше пользы или вреда, на ваш взгляд?..

- Я иной раз подсматриваю, о чем говорят мамы на форумах, на детских сайтах. И это ужас. Ужас, который может навредить ребенку, если уже не навредил. В моей практике есть правило, которое я прошу соблюдать всех родителей: не лезьте в интернет! На вашу неподготовленную голову, на отсутствие необходимых знаний упадет неточность, и что из этого зерна вырастет — может быть опасно. За один клик на вас обрушиться поток информации, отфильтровать который вы не сможете. В первую очередь посоветуйтесь с врачом. После этого уже можете интернет задействовать.

Народная медицина не для современных детей!

- Информированные мамочки — это, конечно, риск для ребенка. Но есть и еще один грозный и напористый фронт — бабушки. Наша вот всегда бурчит, что не так детей лечим — надо травками и народными средствами, а не пичкать таблетками…

- Бабушкины рецепты к сегодняшнему ребенку, склонному к аллергии (а сегодня до 85% детского населения алергизировано), не применимы и даже вредны! Все эти травки, отварчики, мед — они совершенно не применимы сегодня. У детей столько аллергических реакций! И хорошо, если это кожные проявления. А если дыхательные? Неумелым лечением травами можно спровоцировать появление аллергии. Подросший ребенок однажды выйдет погулять в поле и начнет задыхаться. Потому что он уже сенсибилизирован по отношению к пыльце каких-то то трав.



© Sputnik / Виктор Толочко В кабинете доктора - и веселые врачи и медицинский автопарк, который разрешают трогать детям

Многие бабушкины рецепты — это вообще инквизиция. Например прогревания, или горчичники на пяточки… На детскую кожу горчичники — это гарантированный ожог. Сколько к нам таких привозят — когда бабушка полечила так, как и ее когда-то лечили: горячий блинчик на грудь или между лопаток. А у ребенка потом мало того, что аллергия, так еще и ожог. А прекрасное средство от глистов — чеснок со скипидаром? Не знаю, погибли ли глисты — но вот что ребенка еле успели спасти — это точно. Всем родителям надо запомнить — воспалительный процесс греть нельзя. Теплом мы создаем условия для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Да и вообще самолечение, особенно по отношению к детям — штука очень опасная. Старайтесь лишний раз показать детскому доктору заболевшего ребенка. Не дожидайтесь осложнений, которые могут почти наверняка возникнуть в результате неправильного и неумелого лечения.

Хочется пожелать родителям мудрости, терпения, умения заботиться о детях через любовь, но не слепую.