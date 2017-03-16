|
"Непохожие" брестские гандболисты отметили выход в плей-офф ЛЧ танцем
17.03.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь
БГК им. Мешкова накануне во второй раз подряд пробился в плей-офф Лиги чемпионов. По этому случаю гандболисты подарили себе и своим болельщикам клип о любви к родному клубу. В съемках приняли участие игроки, спортивный директор клуба Павел Башкин, главный тренер Сергей Бебешко, а также официальная группа поддержки Финала четырех SEHA Gazprom League-2016 BGK Stars.
Бресте гандбол" title="Видеоклип В Бресте гандбол" class="">
"Работа над клипом была непростой, но результат стоит потраченных усилий. Идея, заложенная в песне, нам представляется удачной, поскольку у нас нет проблем в общении между игроками разных национальностей. В команде около десяти игроков сборной Беларуси, есть легионеры и если бы команда не была единой, то и спортивные задачи на данном этапе не были бы решены. Каждый такой клип позволяет расширить аудиторию, которая потенциально может заинтересоваться БГК им. Мешкова", — рассказала заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. Мешкова Лидия Семенова.
Она напомнила, что клуб и ранее радовал своих болельщиков интересными музыкальными видео. Так, ранее брестчане перепели на свой лад "В Питере — пить",
"Продолжение следует, тем более что мы уверены в новых победах БГК уже в этом сезоне на международной и внутренней аренах", — заверила Семенова.
В 1/8 финала Лиги чемпионов БГК им. Мешкова сразится с немецким "Фленсбургом". Первый матч пройдет в Бресте и в период с 22 по 26 марта. Ответный — на "ФЛЕНС-арене" во Фленсбурге с 29 марта по 2 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский гандбольный клуб решил отметить выход в плей-офф Лиги чемпионов очередным музыкальным творением, на этот раз перепев произведение популяной группы Quest...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии