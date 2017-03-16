БГК им. Мешкова накануне во второй раз подряд пробился в плей-офф Лиги чемпионов. По этому случаю гандболисты подарили себе и своим болельщикам клип о любви к родному клубу. В съемках приняли участие игроки, спортивный директор клуба Павел Башкин, главный тренер Сергей Бебешко, а также официальная группа поддержки Финала четырех SEHA Gazprom League-2016 BGK Stars.

"Работа над клипом была непростой, но результат стоит потраченных усилий. Идея, заложенная в песне, нам представляется удачной, поскольку у нас нет проблем в общении между игроками разных национальностей. В команде около десяти игроков сборной Беларуси, есть легионеры и если бы команда не была единой, то и спортивные задачи на данном этапе не были бы решены. Каждый такой клип позволяет расширить аудиторию, которая потенциально может заинтересоваться БГК им. Мешкова", — рассказала заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. Мешкова Лидия Семенова.

Она напомнила, что клуб и ранее радовал своих болельщиков интересными музыкальными видео. Так, ранее брестчане перепели на свой лад "В Питере — пить", вместе с Александром Тихановичем и Ядвигой Поплавской поздравили белорусов с Новым годом, исполнив "Завiруху" .

"Продолжение следует, тем более что мы уверены в новых победах БГК уже в этом сезоне на международной и внутренней аренах", — заверила Семенова.

В 1/8 финала Лиги чемпионов БГК им. Мешкова сразится с немецким "Фленсбургом". Первый матч пройдет в Бресте и в период с 22 по 26 марта. Ответный — на "ФЛЕНС-арене" во Фленсбурге с 29 марта по 2 апреля.