﻿ В Беларуси снизят ставки патентных пошлин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси снизят ставки патентных пошлин

17.03.2017 11:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси снизят ставки патентных пошлин

фото: belta.by

Новые ставки могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

Ставки патентных пошлин будут снижены в Беларуси с 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь", предусматривающий оплату плательщиками патентной пошлины в белорусских рублях по ставкам, установленным в базовых величинах на дату осуществления платежа.

«Ведется работа по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс Беларуси в части снижения ставок патентных пошлин. Планируется, что изменения и дополнения вступят в силу с 1 января 2018 года. Вопрос о том, насколько будут снижены ставки, сейчас прорабатывается», – проинформировал руководитель ГКНТ.

По его словам, в Беларуси создается интернет-портал для электронной подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности. С его помощью подать документы в Национальный центр интеллектуальной собственности можно будет, используя электронную цифровую подпись. Внедрение автоматизированной информационной системы планируется до конца 2017 года.
 

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые ставки могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Непохожие" брестские гандболисты отметили выход в плей-офф ЛЧ танцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика