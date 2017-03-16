На обеих радужках 37-летней жительницы Гуанчжоу специалисты обнаружили необычные утолщения. Клинический случай описан в журнале New England Journal of Medicine , кратко об этом рассказывает издание Live Science .



Фото: S. Li and L. Liang / NEJM

Женщина обратилась к офтальмологу с жалобами на зуд и слезоточивость глаз. Выяснилось, что причиной этого была аллергическая реакция. Глаза женщины осмотрели и с помощью щелевой лампы, которая позволяет проводить микроскопический анализ видимых частей глаза.

Оказалось, что на обеих радужках женщины есть необычные кольцевые выступы. Специалисты называют это «выступающим воротничком радужки». По словам Андреа Тау, главы Американской оптометрической ассоциации, выступы на радужках встречаются нередко, однако обычно кольцо ткани не так заметно.

Выступы воротничка радужки — состояние, которое никак не влияет на зрение. Не повредило оно и этой пациентке. Острота ее зрения — 20/20 (аналог 1.0/1.0 в СНГ), внутриглазное давление в норме, а зрачки одинаково реагируют на свет.