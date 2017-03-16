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Россия построила свою самую мощную атомную подлодку

17.03.2017 12:05 — Разное | Tut.by  
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Американский журнал The National Interest утверждает, что новейшая российская атомная многоцелевая подлодка «Казань», построенная по проекту 885М, станет самым могущественным кораблем, с каким когда-либо сталкивались ВМС США.


АПЛ «Казань». Фото: «ПО «Севмаш».

Автор статьи военный эксперт Дейв Маджумдар пишет, что во многих отношениях она превосходит головной корабль этого проекта «Северодвинск».

«Казань» получила более современное оборудование, были учтены все недостатки, выявленные при испытаниях К-560 «Северодвинск», спущенной на воду в 2010 году.

Специалист по российским вооруженным силам из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Майкл Кофман (Michael Kofman) отметил, что «Казань» станет самой боеспособной субмариной на вооружении российских ВМС.

Эксперт особенно выделил в оборудовании лодки чувствительный гидроакустический комплекс «Иртыш-Амфора» с габаритной сферической антенной, а также расположенные посередине корабля восемь вертикальных ракетных шахт для 32 крылатых ракет «Калибр» или «Оникс».

«Калибры» хорошо себя зарекомендовали в Сирии, где уничтожали цели на большом расстоянии.

Всего Россия планирует построить семь лодок проекта 885 М. В настоящее время на верфях «Севмаша» в городе Северодвинске на Белом море строятся АПЛ «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».

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