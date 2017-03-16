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Россия построила свою самую мощную атомную подлодку
Американский журнал The National Interest
Автор статьи военный эксперт Дейв Маджумдар пишет, что во многих отношениях она превосходит головной корабль этого проекта «Северодвинск».
«Казань» получила более современное оборудование, были учтены все недостатки, выявленные при испытаниях К-560 «Северодвинск», спущенной на воду в 2010 году.
Специалист по российским вооруженным силам из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Майкл Кофман (Michael Kofman) отметил, что «Казань» станет самой боеспособной субмариной на вооружении российских ВМС.
Эксперт особенно выделил в оборудовании лодки чувствительный гидроакустический комплекс «Иртыш-Амфора» с габаритной сферической антенной, а также расположенные посередине корабля восемь вертикальных ракетных шахт для 32 крылатых ракет «Калибр» или «Оникс».
«Калибры» хорошо себя зарекомендовали в Сирии, где уничтожали цели на большом расстоянии.
Всего Россия планирует построить семь лодок проекта 885 М. В настоящее время на верфях «Севмаша» в городе Северодвинске на Белом море строятся АПЛ «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».
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Американский журнал The National Interest утверждает, что новейшая российская атомная многоцелевая подлодка «Казань», построенная по проекту 885М, станет самым...
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