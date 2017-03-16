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В 2017 году минчане будут оплачивать 77% расходов на воду

17.03.2017 11:59 — Разное | Tut.by  
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Минчане уже в 2017 году будут возмещать 77% затрат на оказание услуги водоснабжения и канализации, сообщил директор «Минскводоканала» Олег Аврутин.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Уровень возмещения затрат населением по услугам водоснабжения за январь текущего года составил 64,4%, что на 15% выше аналогичного периода 2016 года, по водоотведению — 67,2% (выше на 28,6%). Ожидается, что в 2017 году уровень возмещения затрат населением по водоснабжению составит 77,7%, по водоотведению — 78,1%. Таким образом, спланировано полное достижение установленных заданий, — сказал Олег Аврутин, передает БЕЛТА.

По словам директора «Минскводоканала», планово-расчетные цены на услуги водоснабжения и канализации на 2017 год в январе в Минске не были превышены. «По итогам работы за январь 2017 года себестоимость 1 куб. м по водоснабжению составила 0,7 рубля, по услугам водоотведения — 0,4377 рубля. Таким образом, установленные планово-расчетные цены за январь не превышены», — отметил Олег Аврутин.

Ранее в УП «Минскводоканал» прогнозировали, что уровень возмещения населением Минска затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2017 году достигнет 75%.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас минчане возмещают 77% затрат на водоснабжение и канализацию.

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