Как вчерашние мальчишки меняются внешне и внутренне за время службы в армии, на радио Sputnik Беларусь рассказали соавторы фотопроекта "23. Армия меняет" — экс-начальник военного информационного агентства "Ваяр" полковник Андрей Шубадеров и фотохудожник Юлия Мацкевич.

Проект "23. Армия меняет" — это серия фотографий солдат, которая снималась на протяжении полутора лет, от момента прихода в военный комиссариат и до демобилизации.

"Первый раз мы оказались в комиссариате абсолютно спонтанно и фотографировали призывников во время прохождении медкомиссии. В этот день они уходили служить в одну из частей сил специальных операций. И это не было запланировано, мы не знали, что ребята идут в десант", — рассказал Шубадеров.



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По словам авторов фотопроекта, во время первой съемки героев было 25, но позже кто-то оказался в других воинских частях, кто-то не прошел "курс молодого бойца", и уже через полгода на третьей съемке стало понятно, что в проекте всего 15 героев.

"Проект действительно новый для нас. Лица солдат белорусской армии до сих пор никто не снимал. Был когда-то чем-то схожий проект у американцев — они снимали ребят до войны и после войны. Но мы решили поработать именно с лицами, глазами, визуальными изменениями", — уточнил Шубадеров.

По словам полковника, чтобы понять армию, на нее нужно смотреть взглядом человека, не ангажированного вооруженными силами. Такой человек мог бы показать обществу армию такой, какой видит ее своими глазами. И особенно важно, что этот взгляд оказался женским, сказал Шубадеров.

Фотохудожник Юлия Мацкевич, которая создавала серию изменяющихся портретов, отметила, что проект удивил ее своей простотой и во многом изменил не только участников, но и самих авторов.

"Одно — это чьи-то мнения и высказывания на форумах. А я поверю тогда, когда сама попробую. Я увидела, как они служат, что они делают, во время съемки я даже покопалась в их душах. И впечатлилась тому, что увидела", — рассказала Мацкевич.

Фотовыставка "23.Армия меняет" продлится в Музее истории ВОВ с 17 до 31 марта, после чего фотопроект отправится в путешествие сначала в Брест, потом в Витебск.

Беседу с авторами фотопроекта "23. Армия меняет" Андреем Шубадеровым Юлией Мацкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.