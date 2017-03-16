Проект храма и прилегающей к нему территории разработали для гродненского прихода Святого Духа, который появился в микрорайоне Ольшанка в Гродно. Кроме святыни в план строительства входят здания Крестного пути, колокольня, приходской дом и парковка, сообщает католический портал grodnensis.by.





В мае 2015 года микрорайоне Ольшанке епископ Александр Кашкевич освятил крест и землю под строительство храма. Пока у местных верующих есть только небольшая часовня, которую они построили за собственные средства.





«На данный момент проект проходит соответствующую экспертизу, после чего необходимо будет получить разрешение на постройку храма. Если пройдем эти этапы, можно приступать к возведению храма», — отмечает отец Павел Солобуда, настоятель прихода.









Идея реализации нового проекта принадлежит гродненскому архитектору Александру Штену, который в свое время подготовил проекты костела в Мостах, Лиде и Гродно. В разработке проекта для прихода на Ольшанке принимал участие и «Гроднопромстрой».