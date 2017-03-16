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Соболенко вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжене

17.03.2017 12:37 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене, еще одна представительница Беларуси Вера Лапко завершила выступление в четвертьфинальной стадии.


Арина Соболенко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA) в четвертьфинале женских соревнований с призовым фондом 60 тысяч долларов должна была играть с Денизой Аллертовой (№ 113) из Чехии, посеянной под 4-м номером. Но из-за отказа соперницы белоруска прошла в полуфинал без борьбы.

Белоруска Вера Лапко (№ 293) в четвертьфинале уступила китаянке Цзин Цзин Лю (№ 295 ВТА) — 3:6, 5:7.

В полуфинале победившая Веру Лапко китаянка Цзин Цзин Лю сыграет с Ариной Соболенко.

Ранее в мужских соревнованиях с призовым фондом 75 тысяч долларов белорус Владимир Игнатик (№ 163 рейтинга АТР) выбыл во 2-м круге, уступив Максимилиану Мартереру (№ 152) из Германии — 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).

Еще один белорус Илья Ивашко (№ 178) выбыл из турнира в 1-м круге, уступив россиянину Евгению Донскому (№ 99), посеянному под 1-м номером, — 6:3, 3:6, 6:7.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене, еще одна представительница Беларуси Вера...

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