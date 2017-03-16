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В Лондоне дом площадью 27 "квадратов" продали за 714 тысяч фунтов
Самый маленький дом Великобритании — бывшая кладбищенская сторожка в Лондоне площадью меньше 27 квадратных метров изначально выставлялась на торги за 600 тысяч фунтов, пишет
Домик располагается в Челси, и цены там достаточно высокие. Но новый владелец рассматривает покупку как инвестицию и уверен: цена начнет расти после окончания переговоров по «брекситу».
На первом этаже дома крохотный санузел, кухня и гостиная. Наверх ведет винтовая лестница, на втором этаже — спальня в 11 квадратных метров.
Кроме того, по словам экс-владельцев, проживая в таком доме, вы можете быть абсолютно уверены — аналогов ему нет.
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