﻿ В Лондоне дом площадью 27 "квадратов" продали за 714 тысяч фунтов. 21.by
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В Лондоне дом площадью 27 "квадратов" продали за 714 тысяч фунтов

17.03.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Самый маленький дом Великобритании — бывшая кладбищенская сторожка в Лондоне площадью меньше 27 квадратных метров изначально выставлялась на торги за 600 тысяч фунтов, пишет telegraph.co.uk. Покупатель выиграл аукцион со ставкой почти 714 тысяч фунтов.


Так выглядит крохотный домик

Домик располагается в Челси, и цены там достаточно высокие. Но новый владелец рассматривает покупку как инвестицию и уверен: цена начнет расти после окончания переговоров по «брекситу».


На первом этаже дома крохотный санузел, кухня и гостиная. Наверх ведет винтовая лестница, на втором этаже — спальня в 11 квадратных метров.


Интерьер предыдущие владельцы дома описали как «красивый», но требующий ремонта.

Кроме того, по словам экс-владельцев, проживая в таком доме, вы можете быть абсолютно уверены — аналогов ему нет.

 
 
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