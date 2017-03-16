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На МКАД грузовик врезался в машину дорожников: потребовалась помощь спасателей

17.03.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием двух грузовиков произошла днем 17 марта на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Партизанского района Екатерина Шкодинская.


По предварительной информации, водитель грузовика МАЗ ехал со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Липковской во второй полосе. При перестроении в первую полосу он столкнулся с автомобилем дорожников.


— В результате столкновения пассажир МАЗа оказался заблокирован в кабине. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели, — сообщили AUTO.TUT.BY в МГУ МЧС.


С травмами различной степени тяжести пассажира МАЗа госпитализировали.

 
 
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Авария произошла днем 17 марта на 7-м километре внешнего кольца МКАД.

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