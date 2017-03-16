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ГАИ два дня будет отрабатывать трассу М1

17.03.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
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С 15 часов 17 марта до позднего вечера 19 марта Госавтоинспекция начнет массированную отработку автодороги М1 Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ. 


Как сообщает управление ГАИ МВД Беларуси, экипажи ГАИ будут дежурить напротяжении всей трассы М1: от Бреста до границы с Россией. Работа сотрудников ГАИ будет направлена на пресечение любых нарушений Правил дорожного движения. В первую очередь, привлечению к ответственности подлежат водители в состоянии опьянения, не имеющие права управления, нарушившие правила обгона, скоростного режима. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Не смогут избежать наказания и нарушающие велосипедисты и пешеходы.

Предусмотрено выставление нарядов дорожно-патрульной службы в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках автодороги. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ обратят особенное внимание на соблюдение скоростных режимов.

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