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Минчан пытались пиццей заманить на "темную сторону"
17.03.2017 12:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Пиццу Дарта Вейдера показали в пиццерии "Pizza Mania". Особенность блюда — черный цвет, тесто для пиццы подкрашивают красителем, содержащим чернила каракатицы. Авторы идеи решили, что подобная пицца могла бы понравиться Дарту Вейдеру, персонажу фильмов "Звездные войны".
В пиццерии на презентации нового продукта присутствовали поклонники фильма, одетые в костюмы персонажей "Звездных войн", присутствующие разрывались между желанием попробовать кусочек пиццы и сфотографироваться с необычными персонажами.
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Фанаты "Звездных войн" и пиццы попытались объединить два увлечения в одном. Смотрите на видео, как прошла презентация "черной пиццы".
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