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Объем промышленного производства вырос на 3,1 процента
17.03.2017 13:01 — Разное | Ежедневник
фото: b-g.by
В январе-феврале 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 13,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше уровня января-февраля 2016 года, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
В горнодобывающей промышленности прирост составил 2,2%, обрабатывающей — 3,5%, в отраслях по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 2,4%. Вместе с тем водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений снизились на 3,5%.
В 2016 году объем производства промышленной продукции в Беларуси составил 79,4 млрд рублей и сократился по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 0,4%.
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В январе-феврале 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 13,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше уровня января-февраля 2016...
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