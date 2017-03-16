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Объем промышленного производства вырос на 3,1 процента

17.03.2017 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Объем промышленного производства вырос на 3,1 процента

фото: b-g.by

В январе-феврале 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 13,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше уровня января-февраля 2016 года, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

В горнодобывающей промышленности прирост составил 2,2%, обрабатывающей — 3,5%, в отраслях по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 2,4%. Вместе с тем водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений снизились на 3,5%.

В 9 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь—февраль 2017 года превысил уровень января—февраля 2016 года: в производстве химических продуктов — на 22,6%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации — на 20,8%; производстве электрооборудования — на 10,1%; металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 8,2%; производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 7,9%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 7,2%; производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — на 7,1%; производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, а также продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 0,9%.

Снижение объемов производства в январе—феврале текущего года наблюдалось в следующих отраслях: нефтеперерабатывающей — на 34,5%; выпуске вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 0,7%; транспортных средств и оборудования — на 7,8.

В 2016 году объем производства промышленной продукции в Беларуси составил 79,4 млрд рублей и сократился по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 0,4%.

 

 
 
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В январе-феврале 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 13,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше уровня января-февраля 2016...

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