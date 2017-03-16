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Генпрокурор заявил, что профилактика экономических и коррупционных преступлений в работе правоохранительных органов выходит на первый план.



Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил об усилении контроля со стороны правоохранительных органов за электронными торгами в сфере государственных закупок, передает Sputnik .



"Все крупные госзакупки возьмем на контроль в режиме — онлайн", — заявил Конюк на межведомственной конференции "Актуальные вопросы профилактики правонарушений", на которую приглашены руководители министерств, ведомств, руководство облисполкомов.

Он также отметил, что правоохранительные органы усилят контроль за электронными торгами. По его словам, уже начата подготовка офицеров, которые будут способны отслеживать прозрачность электронных торгов. Генеральный прокурор также поднял вопрос о дебиторской задолженности предприятий, которые поставили свою продукцию в Россию.

Он отметил, что благодаря усилиям генеральной прокуратуры удалось снизить дебиторскую задолженность белорусским предприятиям со стороны российских. "Но тем самым мы породили иждивенчество со стороны руководителей этих предприятий. Зачем заниматься самому (получением денег за проданную продукцию — Sputnik) отдал в генпрокуратуру и все", — сказал Конюк.

Также он отметил, что у правоохранительных органов есть вопросы по некоторым руководителям торговых домов и товаропроводящих сетей белорусских предприятий за рубежом. "Это еще одна тема для правоохранительных органов. На эти должности назначаются случайные люди", — сказал генпрокурор. По его словам, в настоящее время благодаря МВД проводится масштабная проверка одной из таких структур. "Этими людьми мы будем вплотную заниматься. В середине апреля соберем этих людей (руководителей торговых домов и товаропроводящих сетей — Sputnik) на серьезный разговор, пригласим вице-премьера Владимира Семашко".

Генпрокурор также отметил, что в работе правоохранительных органов и генпрокуратуры, в частности, профилактика коррупционных преступлений выходит на первый план.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура: профилактика коррупционных преступлений выходит на первый план Генпрокурор заявил, что профилактика экономических и коррупционных преступлений в работе правоохранительных органов выходит на первый план.

"В настоящее время на первый план выходит профилактика коррупционных, экономических преступлений. Кроме главных текущих вопросов профилактики среди несовершеннолетних, женской преступности, семейно-бытовой — экономическая составляющая, пожалуй, на первом месте", — сказал Конюк.