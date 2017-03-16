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Белорусы возмещают 72% себестоимости электроэнергии

17.03.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусы возмещают 72% себестоимости электрической энергии, сообщил зампредседателя Государственного комитета по стандартизации — директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.


Фото: rg.ru

— Сейчас население возмещает 72% себестоимости электроэнергии и 17% себестоимости тепловой энергии, — отметил Михаил Малашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, потребление тепловой энергии на отопление для населения постоянно снижается. «В 2010 году израсходовано более 23,4 млн Гкал, то в 2015 году эта цифра составила около 22 миллионов Гкал. Потребление теплоэнергии на душу населения в 2016 году было 2,3 Гкал, в 2010 году — 2,5 Гкал. Эти результаты достигнуты как системой ЖКХ, так и при помощи самого населения, потому что оно начало экономить», — сказал Михаил Малашенко.

Напомним, в Беларуси с 1 января менялись тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Но тарифы на электроэнергию для населения тогда не повышались.

 
 
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При этом население возмещает 17% себестоимости тепловой энергии.

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