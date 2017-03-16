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Лукашенко поделился переживаниями о будущем ЕАЭС

17.03.2017 13:26 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поделился переживаниями о будущем ЕАЭС

фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что очень переживает за Евразийский экономический союз, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным заявил, что переживает за будущее Евразийского экономического союза. По его словам, необходимо предпринимать самые серьезные усилия, чтобы восстановить торгово-экономические связи между странами.

Лукашенко обратил внимание на происходящие вокруг тяжелые события, "волны" которых так или иначе касаются стран ЕАЭС. Глава государства выразил понимание  в связи непростой ситуацией в Казахстане и других странах экономического союза, в особенности "когда основной наш партнер переживает непростые времена". Кроме того, по его словам, на происходящее накладывается начало предвыборной кампании в России.

"Мы очень переживаем за наше объединение, наши страны. Даже в ближайшей перспективе. Я уже не говорю о стратегических каких-то вопросах", - сказал он.

По словам Лукашенко, странам ЕАЭС предстоит много работы. Президент отметил, что товарооборот как между Беларусью и Казахстаном, так и между странами союза падает. 

"Эти болевые точки определены. Надо по этим направлениям работать. Потому что экономика - это основа и фундамент отношений между государствами. Если нет торгово-экономических связей или, более того, они рушатся, это никуда не годно. Надо предпринимать самые серьезные усилия для того, чтобы их восстановить", - заявил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что очень переживает за Евразийский экономический союз, сообщает пресс-служба главы государства.

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