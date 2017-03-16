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Первый в 2017 году смертный приговор вынесли в Беларуси

17.03.2017 13:30 — Разное | БДГ  
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В Беларуси вынесен первый в 2017 году смертный приговор. 17 марта судебнная колллегия по уголовным делам Гомельского областного суда вынесла приговор в отношении мужчины, который убил в Наровле двоих пенсионеров - брата и сестру.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК, и был признан виновным в умышленном убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство. Ему назначена исключительная мера наказания – смертная казнь через расстрел, сообщили в Гомельском областном суде.

Кроме того, с него постановлено взыскать в пользу потерпевшей 50000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован. После вступления приговора в законную силу обвиняемый имеет право на ходатайство о помиловании.

32-летний житель Наровли в марте 2016 года убил своих соседей: 61-летнего мужчину, труп которого нашли во дворе своего дома, е го 59-летнюю сестру, тело которой лежало в подвале. Убийца выколол ей глаза и забил в глазницы гвозди. Раньше его уже судили за убийство, совершенное в юности.

Предыдущий смертный приговор был вынесен в Беларуси в 28 декабря 2016 года. Гомельский областной суд приговорил к высшей мере наказания 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачека, который был признан виновным в убийстве своих детей - 9-летней Киры и 17-летнего Влада.

Между тем Европейский союз в качестве одного из условий для улучшения отношений с Минском называет отмену в Беларуси смертной казни. Президент Александр Лукашенко заявил, что готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов.

 
 
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В Беларуси вынесен первый в 2017 году смертный приговор. 17 марта судебнная колллегия по уголовным делам Гомельского областного суда вынесла приговор в отношении...

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