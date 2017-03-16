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Первый смертный приговор за 2017 год вынесен в Беларуси

17.03.2017 14:13 — Разное | Ежедневник  
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Первый смертный приговор за 2017 год вынесен в Беларуси

фото: belnovosti.by

Первый смертный приговор за 2017 год вынесен Гомельским областным судом неоднократно судимому мужчине, убившему в Наровле родных брата и сестру, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"17 марта 2017 года постановлен приговор по уголовному делу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь (убийство). Обвиняемому назначена исключительная мера наказания – смертная казнь – расстрел", - говорится в сообщении пресс-службы Гомельского областного суда.

Кроме того, продолжили там, судом постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме Br50 тыс.

"Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке",  - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 32-летний житель Наровли убил двух пожилых людей, брата и сестру.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора, пишет Интерфакс-Запад.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, БДИПЧ ОБСЕ  и ряд международных организаций.
 

 
 
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