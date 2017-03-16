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Россияне теперь меньше беспокоятся по поводу западных санкций

17.03.2017 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Россияне теперь меньше беспокоятся по поводу западных санкций

фото: expert.ru

Беспокойство граждан России относительно западных санкций снизилось по сравнению с началом 2015 года: если два года назад 52% граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то сейчас – 27%, сообщил ВЦИОМ.

При этом о положительных последствиях введения санкций россияне стали говорить существенно чаще – 35% сейчас против 17% в 2015 году, пишет Интерфакс.

Еще треть (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества, показал всероссийский телефонный опрос 2-3 марта с участием 1200 респондентов. Говоря о влиянии санкций лично на себя и своих близких, 17% респондентов сказали, что ощутили определенное влияние (45% в 2015 г.). В основном их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%).

Более трех четвертей опрошенных (79%) последствий введения санкций на себе не ощущают. По мнению 76% респондентов, России не нужно бороться за отмену санкций. Два года назад этой точки зрения придерживались 57% граждан. 18% опрошенных говорят о необходимости принять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений, поскольку их экономические последствия слишком тяжелы.

Более половины граждан (максимум 59% за все годы измерений) готовы смириться с определенными экономическими потерями ради продолжения внешнеполитического курса России в Украине (34% не готовы).

 
 
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Беспокойство граждан России относительно западных санкций снизилось по сравнению с началом 2015 года: если два года назад 52% граждан считали, что санкции усугубили...

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