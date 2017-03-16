Деревянный дом — это тепло, красиво, уютно. Он имеет множество преимуществ перед кирпичным или бетонным. Но главное в строительстве из дерева купить бревно хорошего качества.





Что такое оцилиндрованное бревно?

Оцилиндрованное бревно — древесина, которая обработана с помощью специального станка, придающего форму цилиндра. Для такого пиломатериала берут породы хвойных деревьев. Отличительной особенностью является ровная округлая форма, что позволяет при строительстве добиться плотного соединения. Диаметр готового изделия равен примерно 180-320 мм.

Процесс изготовления оцилиндрованных бревен





Выбираются только деревья хвойных пород. Перед обработкой их высушивают. С помощью станка стругают, придают форму ровного круга с одинаковым диаметром. Также станок выпиливает все необходимые детали: венцовые чаши, пазы, отверстия.

Затем готовое изделие обрабатывают антипиреном, чтобы повысить огнестойкость, и антисептиком, предотвращающим появление плесени и грибка.

На заключительном этапе производят контрольные замеры на соответствие заданным параметрам.

Вес оцилиндрованного бревна





Для расчета веса нужно знать следующие показатели: размеры материала, вес 1 куба древесины. Также при расчете веса стоит учитывать фактор влажности. Например, при 12 % влажности вес будет равен 505 кг, а при значениях влажности в 25 % цифра увеличится до 540 кг за куб. Для начала расчета веса нужно вычислить его объем по формуле V = πr²• h. Получаем, что при объеме в 0,063 м³ пиломатериал из сосны весит порядка 32 кг.

Определяемся с выбором: плюсы и минусы бревен и бруса





Довольно часто возникает вопрос: купить бревно или брус для строительства?

Плюсы оцилиндрованного бревна:

Дом строится быстрее, будет стоить дешевле.

Пиломатериал имеет красивый вид.

Из недостатков можно выделить долгий срок усадки, возможное возникновение трещин, небольшую защищенность от плохой погоды.

Плюсы бруса:

Внешний защитный слой.

Надежность постройки.

Малое количество трещин.

А к минусам можно отнести также длительную усадку, долгий срок возведения дома, высокую стоимость.

Что теплее: бревно или брус?





В этом вопросе бесспорным лидером остается бревно. Оно теплее бруса, так как толще, стыковывается очень четко, а все стыки дополнительно обрабатываются. Это позволяет не пропускать холод.

Что же касается бруса, то есть вариант, когда брус также может обладать неплохими характеристиками сохранения тепла. Но тогда глубина межвенцового шва должна быть не менее 300 мм, а диаметр около полуметра. Постройка из такого бруса будет стоить приличных денег.

Профилированное бревно: что это?





Это один из видов современных пиломатериалов. Изготавливают его из кедра, сосны, ели или лиственницы. Но в отличие от оцилиндрованного, профилированное имеет прямоугольную или квадратную форму. По бокам оно гладкое, а сверху и снизу вырубаются пазы и шипы. Таким образом, при укладке система «шип-паз» позволяет обеспечить плотную стыковку пиломатериалов и исключить продувание стен.

Как подготовить бревно для сруба?





Для начала его закрепляют на специальной скобе, отрезают нужную длину. Далее осуществляется вырубка в половину дерева. С одной и с другой стороны вырубаются отверстия до середины. Так делается со всеми заготовками.

Затем их отёсывают, шлифуют для придания красивого вида и блеска.

Сейчас можно купить бревно уже полностью отшлифованное, готовое к укладке. Но на всякий случай процесс подготовки нужно знать, если дом строится полностью своими силами.

Где купить и сколько стоит оцилиндрованное бревно в Минске?





«Сибирская Лесная Империя» (пр-т Победителей, 127) предлагает купить за 360 руб./м3 лиственницу и за 460 руб./ м³ за кедр.

Компания «Шендрик» предлагает кедр от 400 руб./ м³.

«Адельвейс» (ул. Притыцкого, 62) предлагает бревно от 521,7 до 710,40 руб./ м³.

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