﻿ "Реал" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Баварией", "Барселона" - с "Ювентусом". 21.by
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"Реал" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Баварией", "Барселона" - с "Ювентусом"

17.03.2017 14:19 — Разное | Tut.by  
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.


Фото: Reuters via TUT.BY

Мадридский «Атлетико» сыграет с чемпионом Англии — «Лестером». Дортмундской «Боруссии» будет противостоять «Монако». Мюнхенская «Бавария» сразится с мадридским «Реалом», а «Ювентусу» жеребьевка определила в соперники «Барселону».

Первые матчи ¼ финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийные онлайны игр.

 
 
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.

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