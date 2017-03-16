|
"Реал" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Баварией", "Барселона" - с "Ювентусом"
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.
Мадридский «Атлетико» сыграет с чемпионом Англии — «Лестером». Дортмундской «Боруссии» будет противостоять «Монако». Мюнхенская «Бавария» сразится с мадридским «Реалом», а «Ювентусу» жеребьевка определила в соперники «Барселону».
Первые матчи ¼ финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийные онлайны игр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии