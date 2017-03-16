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При оптимизации в госаппарате необходимо отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны, заявил президент Беларуси на совещании по вопросу оптимизации численности работников государственных органов.

"Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов. Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу", - подчеркнул президент.

"Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Каждый человек, который работает в государственных структурах, должен иметь перед собой определенную цель и выполнять определенные задачи. Если эти люди таким образом загружены, значит, они дадут результат", - считает глава государства.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает одного только сокращения количества работников. Речь идет о повышении качества работы госаппарата в целом.

"Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Надо посмотреть на все процессы, которые происходят в государственных органах страны, - уверен Президент. - На это, кстати, обращает внимание и население, когда мы проводим социологические опросы. И, встречаясь на совещании с представителями силовых структур, я говорил о том, что нам надо оптимизировать процессы. От этого мы можем получить гораздо больший эффект".

Глава государства напомнил, что в 2013 году уже были предприняты определенные шаги. Сейчас необходимо продолжить эту работу, уделив больше внимания качеству всей управленческой деятельности.

"Поэтому правительству и Администрации президента было поручено проработать и внести на рассмотрение системные предложения. Главная цель в этом деле - избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, а самое главное - дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений, - сказал Александр Лукашенко. - У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, декрет, распоряжение, поручение). Тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму".

Президент обратил внимание, что хотел бы тщательно и всесторонне обсудить представленные предложения по оптимизации деятельности госорганов, чтобы в дальнейшем были приняты правильные решения.

"За этим стоят конкретные люди. Надо признать, что в целом (в семье, конечно, не без недостатков) в государственных структурах работают самые грамотные, опытные и подготовленные люди, от которых зависит функционирование государства. Наплевательски относиться к этим людям и резать по живому, не следует", - заявил Александр Лукашенко.

Также было подчеркнуто, что госорганы небольших городов, районов, а также поселковые и сельские советы не нуждаются в сокращениях.

"Это они сами посмотрят. Если каких-то полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплаты другим - это не возбраняется", - отметил глава государства.

"Давайте взвешенно подойдем к этим вопросам и выработаем оптимальные решения, которые уже в самое ближайшее время необходимо активно и без проволочек реализовывать на практике. Хочу подчеркнуть, что никаких узковедомственных интересов, все должно быть подчинено интересам государства", - подытожил Александр Лукашенко.