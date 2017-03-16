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Видеофакт: В БГУ выбрали "Мистера International-2017"

17.03.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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16 марта в Институте журналистики БГУ состоялся конкурс "Мистер International-2017", в котором выбрали лучшего иностранного студента главного вуза страны. Участники пели песни, исполняли национальные танцы, играли на барабанах и скрипке, а в концовке устроили маленькое дефиле.

Победителем конкурса стал студент филологического факультета из Туркменистана Ахмет Ковусов. Звание вице-мистера получил Энес Йылдырым, студент из Турции факультета социокультурных коммуникаций.

 
 
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В БГУ прошел конкурс "Мистер International-2017". Смотрите на видео, как иностранные студенты покоряли сердца жюри.

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