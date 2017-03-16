Марина Бегункова, фотограф и журналист из Минска, находясь в отпуске по уходу за ребенком, начала заниматься пошивом мягких игрушек, одеялец и покрывал для новорожденных. На платформе "Мае сэнс" она решила собирать деньги на пошив чехлов для кювезов, которые планировалось передавать в белорусские больницы. Ведь цена одного чехла для кювеза от официального производителя порядка 1000 евро, у Марины же выходит 15 евро (стоимость материала, работала она бесплатно).

Марине хотелось сделать 60 кювезов, но собранных средств хватило только на шесть. Она передала свои покрывала в Молодечненский роддом. Здесь есть 10 инкубаторов для недоношенных детей, и шесть новеньких чехлов подошло как нельзя кстати. В больнице с радостью приняли подарок. На вопрос, снятся ли маленьким детям сны, доктора ответили, что да, но теперь будут сниться яркие и красочные.

Минчанка надеется, что ее акция в Молодечненском роддоме привлечет внимание людей и ей удастся довести задуманное до конца.