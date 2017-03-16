Средняя белорусская семья в прошлом году располагала 962 рублями в месяц. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти суммы отличаются по регионам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам минчане — почти 1341 рубль, а аутсайдерами по этому показателю стали жители Витебской области — 843,3 рубля.

Какими суммами ежемесячно располагали семьи в 2016 году, в рублях Регион Сумма Могилевская область 861,5 Гродненская область 900,1 Гомельская область 881,9 Витебская область 843,3 Брестская область 873,2 Минская область 895,7 Минск 1 340,6

Минчане также лидируют по ежемесячным денежным расходам (почти 1305 рублей). Меньше всего траты у семей из Витебской области — почти 789 рублей.

Потребительские расходы — траты на питание, алкоголь и оплату услуг — выше всего у семей из Минска (почти 945 рублей).

При этом на питание больше всего уходит у домохозяйств Минской области — 43,8% от всех расходов, а меньше всего — в Гомельской области (40%).

Ежемесячные денежные расходы семей в 2016 году, в рублях Регион Сумма Из них на потребительские расходы — питание, алкоголь и оплату услуг Могилевская область 804,8 610 рублей или 75,8% Гродненская область 837,3 623,6 рубля или 74,5% Гомельская область 817,9 624,9 рубля или 76,4% Витебская область 788,9 609,7 рубля или 77,3% Брестская область 811,6 609 рублей или 75,1% Минская область 833,2 623,1 рубля или 74,8% Минск 1304,7 944,9 рубля или 72,4%

Тем временем в Беларуси продолжает расти число семей, которые живут за чертой бедности. В 4-м квартале прошлого года у 170 тысяч домохозяйств ежемесячный доход не превышал бюджет прожиточного минимума. Для сравнения: в июле-сентябре за национальной чертой бедности находилось почти 158,8 тысячи семей.

Чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,5%.

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