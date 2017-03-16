Средняя белорусская семья в прошлом году располагала 962 рублями в месяц. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти суммы отличаются по регионам.
Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам минчане — почти 1341 рубль, а аутсайдерами по этому показателю стали жители Витебской области — 843,3 рубля.
Какими суммами ежемесячно располагали семьи в 2016 году, в рублях
Регион
Сумма
Могилевская область
861,5
Гродненская область
900,1
Гомельская область
881,9
Витебская область
843,3
Брестская область
873,2
Минская область
895,7
Минск
1 340,6
Минчане также лидируют по ежемесячным денежным расходам (почти 1305 рублей). Меньше всего траты у семей из Витебской области — почти 789 рублей.
Потребительские расходы — траты на питание, алкоголь и оплату услуг — выше всего у семей из Минска (почти 945 рублей).
При этом на питание больше всего уходит у домохозяйств Минской области — 43,8% от всех расходов, а меньше всего — в Гомельской области (40%).
Ежемесячные денежные расходы семей в 2016 году, в рублях
Регион
Сумма
Из них на потребительские расходы — питание, алкоголь и оплату услуг
Могилевская область
804,8
610 рублей или 75,8%
Гродненская область
837,3
623,6 рубля или 74,5%
Гомельская область
817,9
624,9 рубля или 76,4%
Витебская область
788,9
609,7 рубля или 77,3%
Брестская область
811,6
609 рублей или 75,1%
Минская область
833,2
623,1 рубля или 74,8%
Минск
1304,7
944,9 рубля или 72,4%
Тем временем в Беларуси продолжает расти число семей, которые живут за чертой бедности. В 4-м квартале прошлого года у 170 тысяч домохозяйств ежемесячный доход не превышал бюджет прожиточного минимума. Для сравнения: в июле-сентябре за национальной чертой бедности находилось почти 158,8 тысячи семей.
Чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,5%.
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