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Шеф-редактора «Регнума» Юрия Баранчика выпустили на свободу
17.03.2017 14:50 — Разное | Ежедневник
фото: nn.by
Задержанный по запросу СК Беларуси в Москве шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу.
Об этом сообщили его адвокаты, встречавшие его у здания изолятора временного содержания, пишет «Регнум».
Гражданин Беларуси Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания.
«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет».
При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств.
В настоящее время запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой российская прокуратура должна решить удовлетворить или нет запрос Минска о выдаче Баранчика.
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Задержанный по запросу СК Беларуси в Москве шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу.
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