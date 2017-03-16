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Шеф-редактора «Регнума» Юрия Баранчика выпустили на свободу

17.03.2017 14:50 — Разное | Ежедневник  
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Шеф-редактора «Регнума» Юрия Баранчика выпустили на свободу

фото: nn.by

Задержанный по запросу СК Беларуси в Москве шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу.

Об этом сообщили его адвокаты, встречавшие его у здания изолятора временного содержания, пишет «Регнум».

Гражданин Беларуси Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания.

«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет».

При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств.

В настоящее время запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой российская прокуратура должна решить удовлетворить или нет запрос Минска о выдаче Баранчика.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный по запросу СК Беларуси в Москве шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу.

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