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Новые подробности ДТП на МКАД с участием 6 человек: Audi была угнана, умер еще один пострадавший
Следователи установили новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
— В ходе расследования уголовного дела установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, им не принадлежал. За полчаса до аварии машиной неправомерно завладели двое участников ДТП. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Один из них несколько дней назад умер в больнице от полученных в результате аварии телесных повреждений, — рассказали в СК.
Напомним,
По факту ДТП УСК по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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Также в Следственном комитете сообщили о том, что погиб еще один парень, ехавший в Audi.
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