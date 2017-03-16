Следователи установили новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



Фото: ГАИ Октябрьского района

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, им не принадлежал. За полчаса до аварии машиной неправомерно завладели двое участников ДТП. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Один из них несколько дней назад умер в больнице от полученных в результате аварии телесных повреждений, — рассказали в СК.

Напомним, авария произошла 2 марта , около 02.45. По предварительной информации, автомобиль Audi ехал по внешнему кольцу МКАД в направлении улицы Кижеватова в первой полосе. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб. В результате аварии один человек погиб на месте, а пятеро были доставлены в больницу.



Фото: Следственный комитет

По факту ДТП УСК по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование по уголовному делу продолжается.