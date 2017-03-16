﻿ Новые подробности ДТП на МКАД с участием 6 человек: Audi была угнана, умер еще один пострадавший. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новые подробности ДТП на МКАД с участием 6 человек: Audi была угнана, умер еще один пострадавший

17.03.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи установили новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.


Фото: ГАИ Октябрьского района

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, им не принадлежал. За полчаса до аварии машиной неправомерно завладели двое участников ДТП. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Один из них несколько дней назад умер в больнице от полученных в результате аварии телесных повреждений, — рассказали в СК.

Напомним, авария произошла 2 марта, около 02.45. По предварительной информации, автомобиль Audi ехал по внешнему кольцу МКАД в направлении улицы Кижеватова в первой полосе. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб. В результате аварии один человек погиб на месте, а пятеро были доставлены в больницу.


Фото: Следственный комитет

По факту ДТП УСК по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование по уголовному делу продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в Следственном комитете сообщили о том, что погиб еще один парень, ехавший в Audi.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские футболисты потеряли шансы выйти в финал юношеского чемпионата Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика