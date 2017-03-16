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Белорусские футболисты потеряли шансы выйти в финал юношеского чемпионата Европы

17.03.2017 15:07 — Разное | Tut.by  
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Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели второе поражение подряд на квалификационном турнире чемпионата Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: abff.by

Во втором туре соревнований команд 5-й отборочной группы белорусы проиграли хозяевам соревнований голландцам со счетом 2:3.

В составе проигравших голевой дубль оформил форвард Кирилл Кириленко, вышедший на поле во втором тайме и забивший мячи на 49-й и 68-й минутах встречи.

В стартовом матче подопечные Кирилла Альшевского также сыграли неудачно, крупно уступив сверстникам из Италии — 0:3.

В заключительном туре соревнований 19 марта белорусские футболисты встретятся с еще одним аутсайдером — командой Бельгии.

Бельгийцы, так же как и белорусы, уже потеряли шансы выйти в финальную стадию юношеского континентального первенства, потерпев два поражения — от сборных Нидерландов (0:2) и Италии (0:1).

Положение команд после двух игровых дней: Италия — 6 очков (разница мячей — 4−0), Нидерланды — 6 (5−2), Бельгия — 0 (0−3), Беларусь — 0 (2−6).

Путевки в финальную часть первенства Старого Света получат победители 8 групп, а также 7 лучших команд из занявших вторые места. Решающий этап пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии. По итогам континентального первенства лучшие 5 команд получат право представлять Европу на юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Индии.

 
 
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Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели второе поражение подряд на квалификационном турнире чемпионата Европы в Нидерландах.

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