Индонезийский истребитель F-16 двухместной модификации перевернулся при посадке, сообщает портал metro.com.my со ссылкой на представителя ВВС. Инцидент произошел 16 марта в 5.25 утра по местному времени.



Фото: hmetro.com.my

Самолет занесло при посадке, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся. Авария произошла, предположительно, из-за отказа пневматической тормозной системы.



Фото: hmetro.com.my

Двое летчиков выжили, истребитель был отбуксирован в ангар для ремонта. Всего на вооружении ВВС Индонезии состоит 10 истребителей F-16 разных модификаций.



Фото: hmetro.com.my

Примечательно, что на вооружении воздушных сил Национальной армии Индонезии состоят как американские, так и российские боевые самолеты — Су-30 и Су-27.

F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения. F-16 способен развивать максимальную скорость в 2120 км/ч, боевой радиус — 1500 км и практический потолок — в 18,5 км.

Один из ведущих специалистов фирмы «МиГ» как-то сказал, что если бы и у них был такой же надежный и безотказный двигатель, как «Пратт Уитни», они, не задумываясь, спроектировали бы однодвигательный истребитель.