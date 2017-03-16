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Что говорят в Израиле о социально-экономической модели Беларуси

17.03.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Израиль — национальное государство, куда репатриировались представители многих стран мира. Они объединились на основе национальной идеи и религии, соединив в себе черты характерные и для стран их исхода, и традиционный еврейский уклад. Среди них огромное число выходцев из стран бывшего Советского Союза.

Как воспринимается израильтянами белорусская модель развития, какую оценку ей дают эксперты и что знают о Беларуси граждане Израиля? На эти вопросы радио Sputnik Беларусь ответил известный журналист, политический обозреватель телеканала "ITON TV1" Александр Гур-Арье.

Что говорят в Израиле о социально-экономической модели Беларуси
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Израиль — неоднородное государство. Если мы говорим про коренное население, ивритоязычную публику, то они плохо себе представляют, что происходит на территории бывшего Советского Союза, в России, Беларуси, Украине. Правда, в Украине есть какой-то "экшн", а поскольку в Беларуси все спокойно и нет экстраординарных (и не дай Бог) кровавых событий, то эта часть населения практически мало что о Беларуси знает", — говорит Гур-Арье.

При этом, по словам обозревателя, русскоязычное население Израиля живо интересуется тем, что происходит на постсоветском пространстве.

"Не могу говорить за всех, но, на мой взгляд, социально-экономическая модель Беларуси наиболее осторожная и наиболее мягкая в сравнении с другими странами бывшего Союза, это такой "скандинавский" вариант развития, но пока на значительно более низком уровне",- отметил журналист.

То, что о Беларуси мало знают в Европе и мире, это, скорее, результат слабой работы белорусских СМИ, которые не отличаются активностью в продвижении имиджа своей страны в информационном пространстве и неактивно  используют современные коммуникационные средства, констатировал израильский обозреватель.

Беседу с израильским политическим обозревателем, журналистом, телеведущим канала  "ITON TV1" Александром Гур-Арье слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический обозреватель, журналист, телеведущий канала "ITON TV1" Александр Гур-Арье рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как в Израиле относятся к белорусской...

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