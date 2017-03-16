Болельщик «Трабзонспора» был привлечен клубом к ответственности за то, что на одном из домашних матчей испачкал сиденье, встав на него ногами.

«Yeni yuvamız» derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 15 марта 2017 г.

Фанат был найден через социальные сети. Клуб заставил нарушителя вымыть 10 тысяч сидений на новой арене Medical Park Arena, вмещающей более 41 тысячи зрителей, куда «Трабзонспор» перебрался в этом сезоне.

— То, что мы платим за места на стадионе, не значит, что мы можем купить их. «Трабзонспор» принадлежит всем нам, и мы должны хранить эту собственность, — сказал проштрафившийся болельщик.