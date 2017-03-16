﻿ Турецкий клуб заставил заставил вставшего на сиденье фаната вымыть 10 тысяч кресел на стадионе. 21.by
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Турецкий клуб заставил заставил вставшего на сиденье фаната вымыть 10 тысяч кресел на стадионе

17.03.2017 15:27 — Разное | Tut.by  
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Болельщик «Трабзонспора» был привлечен клубом к ответственности за то, что на одном из домашних матчей испачкал сиденье, встав на него ногами.

Фанат был найден через социальные сети. Клуб заставил нарушителя вымыть 10 тысяч сидений на новой арене Medical Park Arena, вмещающей более 41 тысячи зрителей, куда «Трабзонспор» перебрался в этом сезоне.

— То, что мы платим за места на стадионе, не значит, что мы можем купить их. «Трабзонспор» принадлежит всем нам, и мы должны хранить эту собственность, — сказал проштрафившийся болельщик.

 
 
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Болельщик "Трабзонспора" был привлечен клубом к ответственности за то, что на одном из домашних матчей испачкал сиденье, встав на него ногами.

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