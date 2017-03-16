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"Манчестер Юнайтед" встретится в четвертьфинале Лиги Европы с "Андерлехтом"

17.03.2017 15:19 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.


Фото: Reuters

По ее итогам были образованы следующие пары:

Андерлехт (Бельгия) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Сельта (Испания) – Генк (Бельгия)

Аякс (Голландия) – Шальке (Германия)

Лион (Франция) – Бешикташ (Турция)

Игры пройдут 13 и 20 апреля. Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

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