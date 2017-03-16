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"Манчестер Юнайтед" встретится в четвертьфинале Лиги Европы с "Андерлехтом"
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
По ее итогам были образованы следующие пары:
Андерлехт (Бельгия) – Манчестер Юнайтед (Англия)
Сельта (Испания) – Генк (Бельгия)
Аякс (Голландия) – Шальке (Германия)
Лион (Франция) – Бешикташ (Турция)
Игры пройдут 13 и 20 апреля. Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
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