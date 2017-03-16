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В прошлом году белорусы получили из-за границы 830,4 миллиона долларов личных переводов

17.03.2017 15:22 — Разное | Ежедневник  
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В прошлом году белорусы получили из-за границы 830,4 миллиона долларов личных переводов

фото: myfin.by

В 2016 году белорусы получили из-за рубежа личных переводов на 830,4 млн долларов. Это на 17,7 млн меньше, чем в 2015 году.

При этом чистая оплата труда в переводах составила 327,3 млн, а личные трансферты – 503,1 млн (т. е. на 12,9 и 4,8 млн меньше, чем в 2015 году соответственно), пишет myfin.by.

Еще более сильно сократился объем личных переводов, которые белорусы высылают за границу. В 2015 году их было 140,7 млн долларов, а в 2016 году – лишь 106,2 млн. Разница – 34,5 млн.

Чистая оплата труда уменьшилась здесь по сравнению с прошлым годом на 10,6 млн (с 28,2 до 17,6 млн), а личные трансферты – на 23,9 млн (с 112,5 до 88,6 млн).

Самым «богатым» для белорусов как по полученным, так и по выплаченным (здесь за исключением 2008 года) переводам был 2014 год.

До этого года лет пять шел рост, а после началось падение. И если принимаемые переводы резко упали в 2015, а в 2016 году притормозили, то отправляемые, наоборот, ускорили снижение.

 
 
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В 2016 году белорусы получили из-за рубежа личных переводов на 830,4 млн долларов. Это на 17,7 млн меньше, чем в 2015 году.

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