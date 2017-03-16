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Белорусские биатлонистки участвуют в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

17.03.2017 15:54 — Разное | Tut.by  
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Последний этап Кубка мира по биатлону начнется с двух спринтерских гонок. Первыми на трассу в Холменколлене выйдут женщины.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Сборную Беларуси сегодня представят Дарья Домрачева (№ 9), Надежда Скардино (№ 13), Ирина Кривко (№ 43), Динара Алимбекова (№ 81) и Кристина Ильченко (№ 93).

Под номером 104 на старт выйдет уроженка Беларуси Ольга Алифировец, возобновившая карьеру в составе сборной Швеции.

Основные фаворитки получили следующие стартовые номера: Франциска Хильдебранд (№ 5), Анаис Шевалье (№ 12), Мари Дорен-Абер (№ 18), Кайса Макарайнен (№ 20), Тириль Экхофф (№ 23), Габриэла Коукалова (№ 29), Доротея Вирер (№ 32), Сюзан Данкли (№ 36), Лаура Дальмайер (№ 37).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Последний этап Кубка мира по биатлону начнется с двух спринтерских гонок. Первыми на трассу в Холменколлене выйдут женщины.

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