В столичный прокат вышел триллер про маньяка с множественными личностями « Сплит » М. Найта Шьямалана. Пока женская часть в зале «АртКинотеатра» закрывала глаза, AFISHA.TUT.BY решила, что кино — для тех из них, кто гордо именует себя феминистками.





О чем кино: Внутри Кевина живет 23 личности и уже готова проснуться 24-я. Как раз в угоду ей он похищает трех школьниц и держит их в заточении.

Если эрудит внутри вас рвется сообщить, что Шьямалан не оригинален и все это мы уже проходили с Билли Миллиганом, остыньте. Американец в курсе и вполне осознанно берет за основу историю самого известного человека с диагнозом «множественная личность». Другое дело, что поклонники Шьямалана любят его за сюжетные твисты и прочую драматургическую акробатику, из которой в «Сплите» только буквальная — энергичный хардбасс от МакЭвоя.

За что Шьямалана любят продюсеры, так это за умение уложиться в скромные 9 миллионов долларов и собрать в прокате уже 140 миллионов. Навык, неведомый отечественным кинематографистам, работавшим над «Кодом Каина». Тем самым фильмом, который уложился в 2 миллиона долларов, а собрал в прокате чуть больше 40 тысяч. Выходит, в Беларуси у Шьямалана — непаханое поле для бизнес-коучинга.

«Сплит», оставаясь добротным триллером, все же оказывается невероятно скучным фильмом. По тому, как даже мало подготовленный зритель угадывает драматические кульбиты, можно предположить, что в кинотеатре проходит кастинг на «Битву экстрасенсов». Впрочем, он принес бы куда больше сюрпризов.





Тема множественных личностей и дремлющего внутри человека зверя выглядит многообещающе. Но Шьямалан так увлекается прямолинейными высказываниями и необязательными флешбеками, что портит это шоу еще на разогреве. А самые приземленные зрители в зале без звонка другу догадаются, что похищать людей — плохо, внутреннего зверя надобно подавлять, а по хоррорам 90-х помнят, что если в начале заявлено три девушки, то одна точно доберется до финала.

Из любопытного — метафоричные параллели «охотник/жертва», тема аутсайдеров и того, что способность к выживанию не приобретается на курсах по самообороне. По-настоящему живучими оказываются травмированные и побитые жизнью, но как раз это Шьямалан так старательно объясняет, хочется уже переходить к следующему параграфу.





В результате герой МакЭвоя как не старался лезть из кожи вон, эволюции не получил. А по Дарвину так и вовсе деградировал. Причем как раз за МакЭвоем и юной Аней Тейлор-Джой (тут следует вспомнить нашумевшую «Ведьму» Эггерса, но не будем рисковать столкнуться с непониманием) здесь приятно смотреть. Один старательно переключается между всеми своими личностями, вторая просто широко распахивает огромные глаза и беспомощно хлопает ресницами. Впрочем, оценить работу МакЭвоя до конца нам помешало чудовищное глухое дублирование, с которым «Сплит» поступил в столичный прокат и пробудет тут до выписки. Хорошо, что хоть оценить Тейлор-Джой не мешает ничего.

Другое дело, что актерские навыки в глухом дубляже и ресницы — так себе аргумент для просмотра. А вот победа хоть и аутсайдерского, но феминизма — аргумент. Если вы не сексист, конечно.

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Когда: с 16 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Центральный». Сколько: от 3 рублей.