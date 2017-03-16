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Синоптики: на выходных погода испортится и пойдет снег
17.03.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 18 и 19 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Владимир Астапкович
"Погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, ожидается неустойчивая погода", – сказали в Гидромете.
Так, в субботу 18 марта в Беларуси пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от –1 до +4°С, днем – от +3 до +9°С.
В воскресенье 19 марта погода существенно не изменится – опять мокрый снег с дождем, ночью термометры покажут –3..+2°С, днем – +2..+7°С.
По данным Гидромета, в понедельник 20 марта снова пройдут кратковременные осадки, ночью по-прежнему от –3 до +2°С, а днем будет немного теплее – местами до +10°С.
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По информации Гидромета, плохая погода в республике сохранится как минимум до понедельника 20 марта.
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