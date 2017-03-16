﻿ Синоптики: на выходных погода испортится и пойдет снег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Синоптики: на выходных погода испортится и пойдет снег

17.03.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 18 и 19 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики: на выходных погода испортится и пойдет снег
© Sputnik Владимир Астапкович
Выходные в Минске: куда сходить 18 и 19 марта

"Погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, ожидается неустойчивая погода", – сказали в Гидромете.

Так, в субботу 18 марта в Беларуси пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от –1 до +4°С, днем – от +3 до +9°С. 

В воскресенье 19 марта погода существенно не изменится – опять мокрый снег с дождем, ночью термометры покажут –3..+2°С, днем – +2..+7°С.

По данным Гидромета, в понедельник 20 марта снова пройдут  кратковременные осадки, ночью по-прежнему от –3 до +2°С, а днем будет немного теплее – местами до +10°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Гидромета, плохая погода в республике сохранится как минимум до понедельника 20 марта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонистки участвуют в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика