МИНСК, 17 мар – Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 18 и 19 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Владимир Астапкович Выходные в Минске: куда сходить 18 и 19 марта

"Погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, ожидается неустойчивая погода", – сказали в Гидромете.

Так, в субботу 18 марта в Беларуси пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от –1 до +4°С, днем – от +3 до +9°С.

В воскресенье 19 марта погода существенно не изменится – опять мокрый снег с дождем, ночью термометры покажут –3..+2°С, днем – +2..+7°С.

По данным Гидромета, в понедельник 20 марта снова пройдут кратковременные осадки, ночью по-прежнему от –3 до +2°С, а днем будет немного теплее – местами до +10°С.