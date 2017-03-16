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Россельхознадзор с 20 марта разрешает реэкспорт некоторых видов овощей и фруктов из Судана.

Как сообщает служба, разрешены поставки репчатого лука, зеленой фасоли, сладкого перца, перца чили, манго, бананов, арбузов, дынь, лимонов, грейпфрутов, фиников, базилика, фенхеля, кунжута.

Это решение было принято после того, как Минсельхоз Судана подтвердил Россельхознадзору информацию об объемах производства и экспорта в страны ЕС этой продукции.

Реэкспорт овощей и фруктов ряда африканских стран через Беларусь был запрещен в связи с тем, что Россельхознадзор не исключал ввоз под видом африканской продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. Это подозрение возникло в связи со значительным увеличением объема поставок в Россию из Беларуси продукции, выращенной в Судане, по белорусским реэкспортным сертификатам.

Как сообщалось, всего запрет на транзит через Беларусь был введен в отношении 24 стран Африки, пишет Интерфакс .

