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Бюро США по патентам и торговым маркам США (USPTO) зарегистрировало права компании Sony на технологию, которая позволяет одному смартфону восполнят запас аккумулятора за счет батареи другого, без проводов.

Обмен энергией происходит "по воздуху", с разрешения владельца устройства-донора.

Японская фирма подала заявку на изобретение еще в 2016 году. Как сообщает The Verge, в патенте главным образом описываются способы, при помощи которых устройства могут находить поблизости гаджеты, готовые поделиться энергией, и подключаться к ним как точкам доступа Wi-Fi.

Таким образом, в недалеком будущем вообще не понадобится заряжать смартфоны через розетку. Просто зайдя в комнату, пользователи смогут получить энергию от соседнего прибора, например микроволновки или телевизора.

Отметим, другие продукты, позволяющие делиться энергией со смартфонами, уже есть на рынке. Например, в 2015 году Samsung выпустила первый в мире монитор, который может заряжать находящийся рядом с ним смартфон или планшет по беспроводной технологии. Чтобы пополнить запас аккумулятора, пользователям не нужно настраивать гаджет и подключать к нему провода. Смартфон начнет заряжаться автоматически (загорится зеленый светодиод), если поместить его на подставку под экраном, пишет baltnews.lt .