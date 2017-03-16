Самые насыщенные дни уходящей недели, определенно, — пятница и суббота. Ведь именно в эти в дни в Могилеве будет происходить все самое интересное. Подробности — в нашей традиционной афише на выходные.

Фото с сайта kvedomosti.com

17 марта

В 18.00 в СК «Олимпиец» начнется чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд. На поле встретятся БК «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и БК «Цмоки-2» (Минск). Адрес спорткомплекса — улица 30 лет Победы, 1А, телефон — (0222) 72−12−34.



Фото с сайта matrony.ru

Музыкально-поэтический вечер «Кто сказал, что легко любить?», посвященный творчеству поэтессы Вероники Тушновой, начнется в 17.30 в музее истории города (улица Ленинская, 1А). На вечере будут читать произведения поэтессы под музыкальное сопровождение, прозвучат известные песни на ее стихи, покажут видео-презентацию творчества. Также гостям вечера расскажут о Веронике Тушновой как человеке и творческой личности. Стоимость входного билета — 1 рубль.



Фото: vk.com/alehouse

Незабываемую атмосферу, национальные ирландские конкурсы и многое другое обещают организаторы вечеринки в честь Дня святого Патрика, которая начнется в 20.00 в пабе Ale House. В программе — выступление фолк-группы HardWood (Минск), хиты от кавер-бенда CITY LIGHTS (Могилев) и, конечно же, много вкусного пива. Забронировать столик можно по телефону (0222) 72−27−62, а узнать подробности тут. Адрес заведения — улица Ленинская, 61. Для более полного создания атмосферы обязателен зеленый цвет в одежде.



Фото с сайта habinfo.ru

А тайм-кафе «Небо» снова проводит киноночь . В этот раз в афише — мультфильмы: «В поисках Дори» и легендарная анимационная лента Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Стоимость билета — 10 рублей (действует условие «три билета по цене двух»). В стоимость включен один приветственный напиток на выбор (чай или кофе). Те, кто появится в эту ночь в одежде с изображением любого героя из мультфильмов, получит сладкий сюрприз. Можно забронировать место по телефону +375−44−461−56−67 или написав администратору группы.

18 марта



Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

Экскурсию по Печерскому лесопарку проведут активисты, выступающие за сохранность этого зеленого объекта. Сбор в 11.00 на лодочной станции. В программе — продолжение изучения флоры и фауны на территории бывшего питомника «Могилевзеленстроя», мест будущих посадок саженцев в рамках «Недели леса». Надевать нужно теплую одежду и удобную обувь, можно брать с собой термосы с горячим питьем, бутерброды.



Фото с сайта sunhome.ru

В 14.30 продолжится встреча БК «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и БК «Цмоки-2» (Минск) в рамках чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд. Место проведения — спортивный комплекс «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А), телефон для справок — (0222) 72−12−34. В 16.00 там же стартует детско-юношеская баскетбольная лига.



Фот: ok.ru/profile/554550092954

На интерактивную игровую программу для детей под названием «Обмен Бонстиками» приглашает торгово-развлекательный центр «Е-сити» на улице Гагарина, 79. Все пришедшие смогут познакомиться с забавными космическими героями Бонстиками еще ближе, а также принять участие в конкурсах, танцах, играх, получить призы. Начало в 15.00.



Фото: vk.com/artcentr_angel

В культурно-спортивном центре РУП «Могилевское отделение БЖД» (ДК железнодорожников) в 16.00 начнется отчетный концерт арт-центра «Ангел» под названием «Ветер перемен». Зрители смогут увидеть лучшие номера и песни коллективов центра. Вести мероприятие будет Михаил Серков, а специальной гостьей и гвоздем программы станет победитель, лауреат международных, республиканских конкурсов, финалистка и абсолютный победитель по итогам зрительского голосования в национальном отборе детского песенного конкурса «Евровидение-2016» Ольга Коновалова. Подробнее о мероприятии читайте тут. Всю информацию о билетах можно узнать по телефонам +375−33−625−12−91, +375−29−907−33−05. Адрес культурно-спортивного центра — улица Первомайская, 117.



Фото: vk.com/disaingolosa

Журналист и телеведущая Седа Каспарова приглашает всех желающих на свой мастер-класс по дизайну голоса и технике речи, который состоится в тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7). На занятии пришедших ждут работа с дикцией и тембром, увлечение голосового диапазона, обучение экономному дыханию, преодоление страха выступлений и многое другое. Ожидается не только теория, но и практические упражнения. Стоимость — 10 рублей. Всю дополнительную информацию можно узнать здесь или по телефону +375−44−461−56−67.



Фото: vk.com/club133846459

В 16.00 в клубе Cuba (улица Первомайская, 29) стартует заключительная часть одного из значимых событий в рок-жизни Могилева — финал фестиваля для начинающих музыкальных коллективов Mogilev Rock Battle. Со списком групп, которые будут бороться за первое место, а также розыгрышами и акциями, которые приготовили организаторы, можно познакомиться тут . Закроет вечер хедлайнер — группа ZATOCZKA. Цена билета по предпродаже — 10 рублей, в день концерта — 12 рублей. Купить их можно у выступающих групп и организаторов, контакты которых ищите в сообществе в соцсети, а также в магазине «Хамелеон» (улица Ленинская, 14А) и в клубе Cuba (улица Первомайская, 29).



Фото: vk.com/event137767869

Веселая вечеринка «1922 #несухой закон» с бир-понгом, покером и кальянами начнется в кафе-баре «Мафия» в 23.45 и будет продолжаться до 5 утра следующего дня. Также гостей ждут легендарная восьмибитная приставка Dendy, free bar (заплатив определенную сумму, можно будет получить безлимит на указанные коктейли), призы и подарки от заведения и его партнеров. Узнать подробнее или принять участие в розыгрыше можно здесь или по телефону +375−29−165−04−40. Цена — 5 рублей за мужской входной билет, 2,5 рубля — за женский. Кафе находится на улице Каштановой, 2А.

19 марта



Фото: vk.com/podnikolie

С 14.30 до 16.30 экскурсию с участием двух историков проведут участники городской инициативы «Подниколье» . Всех приглашают присоединиться к изысканиям на предмет изучения остатков линии Дольнего вала — части оборонительных сооружений Могилева, который в свое время был одним из самых значительных в Речи Посполитой. Организаторы обещают поделиться хорошими новостями и важной информацией для обсуждения. Место встречи — возле «бутылочного» домика внизу спуска с площади Орджоникидзе со стороны автозаправки. Контактный телефон — 8−029−350−77−25 (Юрий).

Чтобы не потеряться в гуще событий, качай AFISHA.TUT.BY . Все события театральной жизни, выставки, вечеринки и детские праздники тут .