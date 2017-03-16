Большинство матчей 23-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдут в субботу, 18 марта, еще одна игра намечена на воскресенье, 19 марта, а закроет игровую программу противостояние «Лидсельмаша» и «Охраны-Динамо» в понедельник, 20 марта.



Фото: МФК «Столица»

«Дорожник» — «Столица»

«Столица» в прошлом туре проиграла МАПИДу (2:4), и теперь ей кровь из носу нужно реабилитироваться в игре с «Дорожником». Однако и «Дорожник» в прошлой игре потерпел фиаско (1:2 от «Витэна»), и теперь также жаждет исправиться, тем более, играя перед родными зрителями (матч пройдет на площадке «Дорожника»). Кроме этого, «айтишникам» нужно удерживать номинальную первую строку (ВРЗ играет с куда более простым «Гранитом»), а «Дорожнику» необходимо оказывать давление на «Лидсельмаш» (до лидчан три очка). Обилие интриг гарантирует противостоянию аншлаг.

БЧ — «УВД-Динамо»

«Милиционеры» во втором круге затеяли нешуточную погоню за восьмым местом, где с разной периодичностью обитают то гомельский БЧ, то «Борисов-900». На данный момент там находятся «железнодорожники», и именно с ними в 23-м туре будет играть «УВД-Динамо». Успех в этом матче сулит настойчивым гродненцам столь желанную восьмую позицию и реальные шансы на продолжение борьбы во второй части турнира.

«Гранит» — ВРЗ

ВРЗ неделей ранее за один тур решил две проблемы: оторвался от «Лидсельмаша» (в очной игре «вагоноремонтники» были сильнее 3:1) и воспользовался осечкой «Столицы» (сравнялся с ней по набранным баллам). Теперь же ВРЗ предстоит сыграть с далеко не самым рейтинговым «Гранитом». И пусть игра не обещает быть легкой («Гранит» дома обычно оказывает фаворитам достойное сопротивление), гомельский клуб твердо намерен взять в ней очередные три балла.

«Борисов-900» — «Витэн»

В прошлом туре впервые за долгое время «Борисов-900» имел реальные шансы выйти на шестую позицию, для этого требовалось обыграть «Форте», который уже почти сложил оружие в борьбе за плей-офф. Однако парни из Могилева оказались весьма негостеприимными и не уступили Борисову ни в чем, отпраздновав викторию со счетом 3:2. «Витэн», наоборот, одержал непростую победу над «Дорожником» и закрепился на пятой позиции. Теперь же, если «энергетики» вновь выиграют, борисовчан почти наверняка ждет обострение борьбы за попадание в восьмерку.

А также:

• ЦКК попробует взять первые баллы в матче с «Динамо-БНТУ». Однако несмотря на то, что в турнирной таблице команды являются соседями, сделать это будет непросто — между клубами 11 очков разницы.

• «Лидсельмаш» после поражения от ВРЗ (1:3) будет восстанавливать реноме в домашнем матче против минской «Охраны-Динамо».

• Могилевскому «Форте» предстоит выезд в гости к «АК Южный».

• Минский МАПИД в родных стенах примет брестский «Аматар» и попытается закрепить успех недельной давности (победа над «Столицей»).

23-й тур

18 марта

БЧ — «УВД-Динамо»

ЦКК — «Динамо-БНТУ»

«Гранит» — ВРЗ

«Борисов-900» — «Витэн»

МАПИД — «Аматар»

«АК Южный» — «Форте»

19 марта

«Дорожник» — «Столица»

20 марта

«Лидсельмаш» — «Охрана-Динамо».