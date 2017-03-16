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Итоги недели с Олегом Гайдукевичем: Янчевский, протесты и диалог с ЕС
17.03.2017 16:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим деятелем, заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем.
В первую очередь, собеседник Sputnik отметил продолжающийся
"Нас стали слышать и понимать лучше, и надеюсь, с каждым месяцем этот диалог будет развиваться, и мы придем к конкретным результатам, в том числе и к увеличению товарооборота, и больше будет цениться то, что мы европейская страна, и без сильной Беларуси сильная Европа невозможна", — сказал Гайдукевич.
Следующим значимым событием недели Гайдукевич назвал назначение на должность главы Парка высоких технологий Всеволода Янчевского. Собеседник Sputnik отметил, что такое назначение особенно актуально в тот момент, когда развитие высоких технологий становится стратегически важным для Беларуси.
"Мы на самом деле должны стремиться к тому, чтобы стать региональным лидером в этой сфере. У нас нет нефти или газа, поэтому мы в своем экономическом развитии должны делать ставку на инновационные технологии, на то, что востребовано во всем мире", — считает политический деятель.
Как отметил Гайдукевич, Всеволод Янчевский — один из самых талантливых управленцев в Беларуси. Он известен как человек активный, который всегда стремился привнести что-то новое, слышал людей и на всех предыдущих должностях показывал хорошие результаты.
В продолжение экономической темы Гайдукевич коснулся прошедших в столице и регионах акций протеста и реакции на них правоохранительных органов. Собеседник Sputnik уточнил, что в самом начале эти акции были направлены на протест против декрета №3, и ЛДПБ в числе первых выступила за приостановление действия этого документа.
"Задумка не реализовалась. Если декрет должен был бить по богатым со скрытыми доходами, то он ударил по бедным, лишенным чего-то, обездоленным. Особенно мы были возмущены работой чиновников в регионах. И президент услышал людей, и декрет был приостановлен", — сказал Гайдукевич.
По мнению политика, акции, которые продолжаются в настоящее время, направлены уже не против декрета №3. Их проведение — инициатива радикальной части оппозиции, которая выпала из политического процесса и крайне не заинтересована ни в стабильной ситуации внутри страны, ни в улучшений взаимоотношений с Евросоюзом.
"Финансирование радикальной оппозиции практически прекратилось на фоне улучшения взаимоотношений с ЕС и с учетом событий в самих европейских странах, которые больше сконцентрированы на решении своих внутренних проблем. Поэтому возможность выйти на улицы помитинговать — это шанс для радикалов получить дополнительное финансирование", — сказал Гайдукевич.
По мнению политика, необходимо четко разделать активистов, которые выходят с политическими лозунгами для решения своих вопросов, и обычных людей, которые по инерции выходят на улицы в связи с ухудшением экономической ситуации.
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"Они ни в чем не виноваты, их просто используют, им надо разъяснять. Чиновники не должны бояться выходить к людям и реально решать проблемы каждого, кто вышел на улицы", — сказал Гайдукевич.
Политик прокомментировал также задержания участников маршей протеста на минувшей неделе и работу правоохранительных органов во время задержаний.
"Анархистов надо задерживать. Их цель одна — раскачать ситуацию в стране. Правоохранительные органы действуют в рамках закона, но должны работать более профессионально с учетом современных реалий, чтобы распространенные видеосъемки не били по имиджу и самих правоохранителей, и страны в целом", — констатировал Гайдукевич.
Беседу с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем о наиболее заметных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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"Дипломатический десант" Евросоюза в Беларуси, продолжение протестных маршей в столице и регионах и назначение Всеволода Янчевского на пост главы ПВТ — в обзоре...
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