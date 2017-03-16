Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим деятелем, заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем.

В первую очередь, собеседник Sputnik отметил продолжающийся диалог Беларуси с Евросоюзом и визиты в нашу страну сразу нескольких высокопоставленных чиновников ЕС и ОБСЕ. По словам Гайдукевича, за последние годы Беларусь сделала очень многое для того, чтобы этот диалог был действительно разносторонним и приносил реальную пользу нашей стране.

"Нас стали слышать и понимать лучше, и надеюсь, с каждым месяцем этот диалог будет развиваться, и мы придем к конкретным результатам, в том числе и к увеличению товарооборота, и больше будет цениться то, что мы европейская страна, и без сильной Беларуси сильная Европа невозможна", — сказал Гайдукевич.

Следующим значимым событием недели Гайдукевич назвал назначение на должность главы Парка высоких технологий Всеволода Янчевского. Собеседник Sputnik отметил, что такое назначение особенно актуально в тот момент, когда развитие высоких технологий становится стратегически важным для Беларуси.

"Мы на самом деле должны стремиться к тому, чтобы стать региональным лидером в этой сфере. У нас нет нефти или газа, поэтому мы в своем экономическом развитии должны делать ставку на инновационные технологии, на то, что востребовано во всем мире", — считает политический деятель.

Как отметил Гайдукевич, Всеволод Янчевский — один из самых талантливых управленцев в Беларуси. Он известен как человек активный, который всегда стремился привнести что-то новое, слышал людей и на всех предыдущих должностях показывал хорошие результаты.

В продолжение экономической темы Гайдукевич коснулся прошедших в столице и регионах акций протеста и реакции на них правоохранительных органов. Собеседник Sputnik уточнил, что в самом начале эти акции были направлены на протест против декрета №3, и ЛДПБ в числе первых выступила за приостановление действия этого документа.

"Задумка не реализовалась. Если декрет должен был бить по богатым со скрытыми доходами, то он ударил по бедным, лишенным чего-то, обездоленным. Особенно мы были возмущены работой чиновников в регионах. И президент услышал людей, и декрет был приостановлен", — сказал Гайдукевич.

По мнению политика, акции, которые продолжаются в настоящее время, направлены уже не против декрета №3. Их проведение — инициатива радикальной части оппозиции, которая выпала из политического процесса и крайне не заинтересована ни в стабильной ситуации внутри страны, ни в улучшений взаимоотношений с Евросоюзом.

"Финансирование радикальной оппозиции практически прекратилось на фоне улучшения взаимоотношений с ЕС и с учетом событий в самих европейских странах, которые больше сконцентрированы на решении своих внутренних проблем. Поэтому возможность выйти на улицы помитинговать — это шанс для радикалов получить дополнительное финансирование", — сказал Гайдукевич.

По мнению политика, необходимо четко разделать активистов, которые выходят с политическими лозунгами для решения своих вопросов, и обычных людей, которые по инерции выходят на улицы в связи с ухудшением экономической ситуации.

"Они ни в чем не виноваты, их просто используют, им надо разъяснять. Чиновники не должны бояться выходить к людям и реально решать проблемы каждого, кто вышел на улицы", — сказал Гайдукевич.

Политик прокомментировал также задержания участников маршей протеста на минувшей неделе и работу правоохранительных органов во время задержаний.

"Анархистов надо задерживать. Их цель одна — раскачать ситуацию в стране. Правоохранительные органы действуют в рамках закона, но должны работать более профессионально с учетом современных реалий, чтобы распространенные видеосъемки не били по имиджу и самих правоохранителей, и страны в целом", — констатировал Гайдукевич.

Беседу с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем о наиболее заметных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.