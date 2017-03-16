МИНСК, 17 мар – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции на предстоящих выходных проведут массированную отработку автодороги М1, сообщили Sputnik в пресс-службе УГАИ МВД Беларуси.

Инспекторы на автодороге М1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации" начали дежурить уже днем в пятницу 17 марта.

"От Бреста до границы с Россией наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений ПДД", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что в первую очередь будут ловить пьяных водителей, не имеющих прав, нарушителей правил обгона и скоростного режима. Кроме того, инспекторы будут проверять, как в машинах перевозятся дети. При этом наряды ГАИ будут обращать внимание не только на автовладельцев – обещают ловить также нарушителей – велосипедистов и пешеходов.

По информации инспекции, наряды ДПС будут стоять в местах, где наиболее часто происходят ДТП. При отработке трассы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

В ГАИ уточнили, что массированная отработка автодорог продлится до вечера 19 марта.