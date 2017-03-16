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ГАИ на выходных будет усиленно следить за водителями на трассе М1

17.03.2017 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции на предстоящих выходных проведут массированную отработку автодороги М1, сообщили Sputnik в пресс-службе УГАИ МВД Беларуси.

ГАИ на выходных будет усиленно следить за водителями на трассе М1
© Госавтоинспекция Брестской области
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Инспекторы на автодороге М1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации" начали дежурить уже днем в пятницу 17 марта. 

"От Бреста до границы с Россией наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений ПДД", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что в первую очередь будут ловить пьяных водителей, не имеющих прав, нарушителей правил обгона и скоростного режима. Кроме того, инспекторы будут проверять, как в машинах перевозятся дети. При этом наряды ГАИ будут обращать внимание не только на автовладельцев – обещают ловить также нарушителей – велосипедистов и пешеходов. 

По информации инспекции, наряды ДПС будут стоять в местах, где наиболее часто происходят ДТП. При отработке трассы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. 

В ГАИ уточнили, что массированная отработка автодорог  продлится до вечера 19 марта.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Наряды ДПС будут стоять в местах, где наиболее часто происходят ДТП. При отработке трассы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

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