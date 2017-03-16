МИНСК, 17 марта, Пресс-служба Sputnik, — Двое участников музыкального шоу "Ты супер!", мечтающие о профессии журналиста, стали ведущими эфира из студии Sputnik — Радиорубки Левитана, гостями которой в разное время были видные политики и мастера искусств. В своем первом радиоэфире шестнадцатилетняя Анастасия Кравченя из Беларуси и семнадцатилетний Владислав Лоскутов из Казахстана смогли прочесть фрагменты исторических сводок Юрия Левитана и попробовать себя в роли дикторов, объявлявших о первом полете человека в космос. Юные вокалисты поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе "Ты супер!", рассказали о том, что помогает им добиваться успеха и чем их привлекает журналистика будущего. Чтобы передать привет и поблагодарить тех, кто желает им удачи и поддерживает во время выступлений на конкурсе, Анастасия и Владислав спели в эфире фрагмент гимна "Ты супер!".

В рамках экскурсии по агентству Sputnik конкурсанты "Ты супер!" увидели, как делаются новости и работают современные медиа. Руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко также рассказал об основах редакционной работы и специфике современной журналистики.

"Sputnik теперь ассоциируется у меня со словом "друзья". Работа журналиста — это здорово. Мне нравится ритм этой работы, здорово узнавать что-то новое и делиться этим с людьми", — поделилась впечатлениями Анастасия Кравченя.

"Sputnik дал нам почувствовать себя журналистами и мы уже поработали радиоведущими! Сегодня в эфире Sputnik мы смогли спеть гимн "Ты супер!" И это — замечательно!", — рассказал Владислав Лоскутов.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении на родину. На сайтах Sputnik в 10 странах* продолжается онлайн-голосование, по итогам которого ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны**. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах*** и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах как Армения, Абхазия, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.

* Абхазия , Азербайджан , Армения , Беларусь , Грузия , Казахстан , Кыргызстан , Молдова , Эстония и Южная Осетия .

** по данным Gemius за декабрь 2016 года — январь 2017 года.

*** Азербайджан, Армения, Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия