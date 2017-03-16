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Таланты шоу "Ты супер!" попробовали себя в роли радиоведущих Sputnik
17.03.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 марта, Пресс-служба Sputnik, — Двое участников музыкального шоу "Ты супер!", мечтающие о профессии журналиста, стали ведущими эфира из студии Sputnik — Радиорубки Левитана, гостями которой в разное время были видные политики и мастера искусств. В своем первом радиоэфире шестнадцатилетняя Анастасия Кравченя из Беларуси и семнадцатилетний Владислав Лоскутов из Казахстана смогли прочесть фрагменты исторических сводок Юрия Левитана и попробовать себя в роли дикторов, объявлявших о первом полете человека в космос. Юные вокалисты поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе "Ты супер!", рассказали о том, что помогает им добиваться успеха и чем их привлекает журналистика будущего. Чтобы передать привет и поблагодарить тех, кто желает им удачи и поддерживает во время выступлений на конкурсе, Анастасия и Владислав спели в эфире фрагмент гимна "Ты супер!".
В рамках экскурсии по агентству Sputnik конкурсанты "Ты супер!" увидели, как делаются новости и работают современные медиа. Руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко также рассказал об основах редакционной работы и специфике современной журналистики.
"Sputnik теперь ассоциируется у меня со словом "друзья". Работа журналиста — это здорово. Мне нравится ритм этой работы, здорово узнавать что-то новое и делиться этим с людьми", — поделилась впечатлениями Анастасия Кравченя.
"Sputnik дал нам почувствовать себя журналистами и мы уже поработали радиоведущими! Сегодня в эфире Sputnik мы смогли спеть гимн "Ты супер!" И это — замечательно!", — рассказал Владислав Лоскутов.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.
Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях. Пользователи
© Фото: PR-служба НТВ
С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах*** и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах как Армения, Абхазия, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.
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** по данным Gemius за декабрь 2016 года — январь 2017 года.
*** Азербайджан, Армения, Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия
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В рамках экскурсии по агентству Sputnik конкурсанты «Ты супер!» побывали в радиорубке Левитана, а также увидели, как делаются новости и работают современные медиа.
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