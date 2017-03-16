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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявляет, что оптимизация органов государственного управления будет проходить постепенно и без резких движений, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания у президента.

«Мы должны в максимальной степени оптимизировать процессы, связанные с госуправлением, и снизить их затратность, не уменьшая, а даже повышая качество управленческих решений. Этот процесс должен идти не как какая-то кампания к определенной дате, а поступательно, в течение по меньшей мере этого года. И нет речи о том, что даже в течение нынешнего года процесс будет завершен. Он должен идти постоянно», – сказал Кобяков после совещания.

Премьер-министр подчеркнул, что вместе с тем вопросы сокращения численности сотрудников и изменения оплаты труда государственной службы должны идти не в отрыве от процессов, происходящих в реальном секторе экономики и в других сферах деятельности, которые финансируются из бюджета. «Резких движений не будет, но будет абсолютно выверенная траектория по оптимизации деятельности госслужащих», – отметил руководитель правительства.

По его словам, эту работу президент поручил провести очень внимательно и корректно, чтобы ни в коем случае не обидеть людей, не сократить кого-то несправедливо или недооценить их работу.

Кобяков также рассказал, что готовится соответствующий указ об оптимизации государственных органов. Он является важным этапом планомерной работы, нацеленной на повышения качества госуправления, пишет Интерфакс-Запад .

«Президент его контуры одобрил, но поручил очень внимательно посмотреть на исполнение, чтобы не была потеряна основная задача, связанная с оптимизацией деятельности. В течение года мы должны реализовать эти меры», – добавил премьер-министр.