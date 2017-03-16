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Кобяков заявил, что оптимизация госаппарата будет проходить без резких движений
17.03.2017 16:53 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявляет, что оптимизация органов государственного управления будет проходить постепенно и без резких движений, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания у президента.
«Мы должны в максимальной степени оптимизировать процессы, связанные с госуправлением, и снизить их затратность, не уменьшая, а даже повышая качество управленческих решений. Этот процесс должен идти не как какая-то кампания к определенной дате, а поступательно, в течение по меньшей мере этого года. И нет речи о том, что даже в течение нынешнего года процесс будет завершен. Он должен идти постоянно», – сказал Кобяков после совещания.
Премьер-министр подчеркнул, что вместе с тем вопросы сокращения численности сотрудников и изменения оплаты труда государственной службы должны идти не в отрыве от процессов, происходящих в реальном секторе экономики и в других сферах деятельности, которые финансируются из бюджета. «Резких движений не будет, но будет абсолютно выверенная траектория по оптимизации деятельности госслужащих», – отметил руководитель правительства.
По его словам, эту работу президент поручил провести очень внимательно и корректно, чтобы ни в коем случае не обидеть людей, не сократить кого-то несправедливо или недооценить их работу.
Кобяков также рассказал, что готовится соответствующий указ об оптимизации государственных органов. Он является важным этапом планомерной работы, нацеленной на повышения качества госуправления, пишет
«Президент его контуры одобрил, но поручил очень внимательно посмотреть на исполнение, чтобы не была потеряна основная задача, связанная с оптимизацией деятельности. В течение года мы должны реализовать эти меры», – добавил премьер-министр.
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявляет, что оптимизация органов государственного управления будет проходить постепенно и без резких движений,...
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