До 78% затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения будут оплачивать минчане к концу года.

Об этом сообщил директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин, пишет БЕЛТА .

По его словам, уровень возмещения затрат населением по услугам водоснабжения за январь 2017 года составил 64,4%. Это - на 15% выше аналогичного периода прошлого года. В текущем году уровень возмещения затрат населением по водоснабжению составит 77,7%, а по водоотведению - 78,1%.

Аврутин заявил также, что планово-расчетные цены на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) на 2017 год полностью соответствовали пунктам постановления Совета министров. Так, в соответствии с нормативным документом тариф на водоснабжение установлен в размере Br0,7638 за 1 куб.м, на услуги водоотведения (канализации) - Br0,5103 за 1 куб.м.

По словам чиновника, впервые в 2017 году планируется направить капитальные вложения на реконструкцию сооружений Минской очистной станции, что позволит получить льготу по экологическому налогу за сброс точных вод ориентировочно в размере Br1,3 млн.