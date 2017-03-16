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Белнефтехим: повышение цен на топливо будет постепенным и планомерным

17.03.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
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По заявлению концерна «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным. По неподтвержденным данным TUT.BY, в ночь на 18 марта цены на топливо вновь увеличатся на 1 копейку. Предыдущего подорожания большинство автомобилистов даже не заметили.


Фото: Reuters

По данным наших источников, после 00.00 цены на АЗС будут выглядеть следующим образом: АИ92 — 1,13 рубля, АИ95 — 1,21 рубля, АИ98 — 1,32 рубля, ДТ — 1,25 рубля, дизель «Арктика» — 1,40.

Цены на топливо в Беларуси, кроме недавнего подорожания, продержались два года. За этот период из-за девальвации белорусского рубля цены на нефтепродукты в долларовом эквиваленте снизились на 25%. В январе 2015 года 1 литр автобензина АИ-95 стоил 0,83 доллара, в марте 2017 года — 0,62 доллара. Цена 1 литра дизельного топлива снизилась за этот период с 0,86 до 0,64 доллара.

Концерн отмечает, что цены, сформированные в начале 2015 года, были рентабельны для производителя при цене нефти около 45 долларов за баррель и курсе белорусского рубля 1,4 рубля за 1 доллар США. Сейчас цена нефти выросла до 52 долларов за баррель (по курсу доллара 1,9 рубля), в 1,5 раза увеличились акцизы, а новый этап «налогового маневра» на 23,7 доллара ухудшает эффективность нефтеперерабатывающих заводов на каждой тонне сырья. В результате рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной.

Не последнюю роль сыграл в ухудшении ситуации принятый в России «налоговый маневр» — он приближает цену на нефть в Беларуси к мировой.

Как сообщается на сайте концерна, НПЗ принимают меры по максимальному сокращению затрат. Но из-за внешних факторов и низких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке вопросы модернизации заводов (в 2017 году на их модернизацию необходимо направить более 400 млн долларов) и их эффективной работы остаются проблемными вопросами.

Поэтому, как сообщает концерн, повышение цен на нефтепродукты необходимо для НПЗ. «Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным», — отметили в концерне.

В середине марта розничные цены на бензин на российских АЗС превысили уровень белорусских (в Москве — на 6%, в Смоленске — на 2%). В Украине цена на дизельное топливо выше, чем в Беларуси, на 27%, на бензин АИ-95 — на 46%. В Литве, Латвии, Польше ДТ дороже белорусского на 75%, бензин АИ-95-К5 — на 85−97%.

 
 
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