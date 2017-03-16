



Республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» и китайская компания Sinosure подписали соглашение о сотрудничестве.

«Подписание соглашения с крупнейшим мировым экспортным кредитным агентством является логичным продолжением сотрудничества Беларуси и Китая в финансовой сфере. Документ будет способствовать привлечению китайских инвестиций в белорусскую экономику, а также создаст площадку для обсуждения совместных белорусско-китайских проектов с использованием инструментов страхования финансовых рисков», – подчеркнул генеральный директор «Белэксимгаранта» Геннадий Мицкевич, передает БЕЛТА .

Гендиректор «Белэксимгаранта» рассказал, что одним из направлений совместной работы агентств будет финансовая поддержка при продвижении продукции предприятий – резидентов Китайской-белорусского индустриального парка «Великий камень» на рынки третьих стран. «Также очень важно, что появится возможность привлечения национальных финансовых ресурсов при реализации экспортных контрактов как со стороны КНР, так и со стороны Беларуси под страховое обеспечение наших экспортных кредитных агентств», – сообщил он.

«Белэксимгарант» уже работает, к примеру, с холдингом «Горизонт», в состав которого входит совместное белорусско-китайское предприятие «Мидеа-Горизонт». «Соглашение – это только первый шаг нашего сотрудничества. Мы постараемся донести до белорусских предприятий информацию об этом документе и его возможностях», – констатировал Геннадий Мицкевич.

В свою очередь начальник представительства Sinosure в России Се Чжунминь отметил, что подписание соглашения было ожидаемо. «Китай и Беларусь – очень дружные страны, стратегические партнеры, поэтому подписание документа поможет вывести экономическое сотрудничество на новый уровень», – подчеркнул он.