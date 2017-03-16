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Загадка на выходные: "самая сложная в мире" логическая задача
По пятницам 42.TUT.BY публикует классические логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: насколько вы хороши в решении задач о лжецах?
Впервые эту задачу
Представьте: вы потерпели крушение на чужой планете, теперь вам нужно вернуться на Землю. Перед вами три инопланетянина — Ти, Эфф и Арр. Для каждого из них у вас есть именной артефакт, который заставит его помочь вам. Но есть проблема: вы не знаете, кто из них кто.
Вы можете задать им три вопроса с ответами «да» или «нет» (каждый вопрос должен быть адресован одному инопланетянину). Ти всегда будет говорить правду, Эфф всегда будет лгать, а Арр просто выберет случайный ответ.
Еще одна сложность: они могут понимать вас, но ответят на своем языке. Ответ будет звучать как «озо» или «улу». Вы не знаете, какое из этих слов значит «да», а какое — «нет».
Какие три вопроса вы зададите, чтобы определить имя каждого из инопланетян?
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Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 20 марта.
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Проверьте: насколько вы хороши в решении задач о лжецах?
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