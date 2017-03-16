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Загадка на выходные: "самая сложная в мире" логическая задача

17.03.2017 17:30 — Разное | Tut.by  
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: насколько вы хороши в решении задач о лжецах?


Изображение: TED-Ed / youtube.com

Впервые эту задачу опубликовал американский философ и логик Джордж Булос в 1992 году, назвав ее «самой сложной логической задачей в мире».

Представьте: вы потерпели крушение на чужой планете, теперь вам нужно вернуться на Землю. Перед вами три инопланетянина — Ти, Эфф и Арр. Для каждого из них у вас есть именной артефакт, который заставит его помочь вам. Но есть проблема: вы не знаете, кто из них кто.

Вы можете задать им три вопроса с ответами «да» или «нет» (каждый вопрос должен быть адресован одному инопланетянину). Ти всегда будет говорить правду, Эфф всегда будет лгать, а Арр просто выберет случайный ответ.

Еще одна сложность: они могут понимать вас, но ответят на своем языке. Ответ будет звучать как «озо» или «улу». Вы не знаете, какое из этих слов значит «да», а какое — «нет».

Какие три вопроса вы зададите, чтобы определить имя каждого из инопланетян?

Источник: Ted Ed.

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 20 марта.

Все «загадки на выходные» можно найти вот тут.

 
 
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