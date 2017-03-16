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С начала 2017 года года пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск увеличился практически на треть, сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

За февраль 2017 года через аэропорт прошли 224 236 путешественников, прирост достиг 28,3%. С начала года число пассажиров составило 469 641 человек, что на 27,6% больше показателя минувшего года, пишет sb.by .



Число принятых аэропортом самолетов также увеличилось почти на 10%. В феврале 2017 года в Минске насчитали 1611 самолетовылетов, из них 1482 регулярных и 98 чартерных. Это на 9,1% превышает результат того же периода 2016 года.



Из Национального аэропорта Минск регулярно летает 17 авиакомпаний, которые перевозят пассажиров на 58 направлениях в 29 странах мира. Каждый день границу в аэропорту пересекают до 15 000 человек.



В 2016 году количество пассажиров международных авиарейсов увеличилось на 23%, а по сравнению с 2000 годом пассажиропоток вырос в целых 9 раз. Аэропорт за год обслужил 3,4 миллиона пассажиров, из которых около 30% были транзитными, то есть с пересадкой через Национальный аэропорт Минск направлялись в другие страны.