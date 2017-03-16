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Пассажиропоток в Национальном аэропорту вырос с начала года почти на треть
17.03.2017 17:39 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
С начала 2017 года года пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск увеличился практически на треть, сообщили в пресс-службе компании в пятницу.
За февраль 2017 года через аэропорт прошли 224 236 путешественников, прирост достиг 28,3%. С начала года число пассажиров составило 469 641 человек, что на 27,6% больше показателя минувшего года, пишет
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С начала 2017 года года пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск увеличился практически на треть, сообщили в пресс-службе компании в пятницу.
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